Жертвоприношення та загадкова ікона. Лише одиниці знають про цей містичний скельний монастир в Україні

Напочатку свого існування він був прихистком для язичників

В Україні існує чимало загадкових місць, які оповиті купою легенд, до прикладу, скельний монастир у селищі Монастирок Тернопільської області. Ця таємнича пам'ятка розташована біля річки Серет серед мальовничих скель.

"Телеграф" розповість, що цікавого у скельному монастирі та покаже його. Зауважимо, що про всі ритуали, які відбувались на території цієї печери, достеменно не відомо і досі.

Скелястий монастир буквально створено в середині печери. Напочатку свого існування він був прихистком для язичників та їх ритуалів жертвоприношення, однак з приходом на територію села християнства це змінилось.

Вхід до печери Язичницької

Вхід до печери Язичницької

Як зазначають історики, скельний монастир у Монастирку заснували в ІХ ст. Тоді монахи поселились і вели служіння у гроті під назвою "Язичеський". Назва печери вказує на те, що раніше у ній розташовувалось язичницьке капище.

Додамо, що поруч зі скельним монастирем у XVI ст. було збудовано Свято-Воздвиженський василіанський монастир та келії для монахів. Однак печери продовжували належати до частини монастиря.

Мурований храм кілька разів руйнувався і його відновлювати. До прикладу, востаннє у 2001 році. Одного разу на відновлення храму витратили до 15 т цементу.

Оновна частина скельного монастиря — це Язичницька печера 9,4 м на 4,8 м. Вона поділена на три умовні частини: притвор, нава та вівтар, який повернуто на схід. Зверху печера накрита 6-метровим кам’яним навісом, який підтримують три опори з неотесаного каменю. Природні опори замінили на ці у ХІХ ст.

В середині печери буквально в стіні витесана чудодійна ікона. Її помітили ще перші монахи, а згодом богомази розмалювали стіну. Деякі легенди кажуть, що фарби зі скелі постійно "зникали" нібито печера вбирала їх у себе.

Ікона Ісуса

Ікона зображає Ісуса Христа із закритими очима. Вважається, що він нібито закрив очі, аби не бачити усіх людських гріхів. За повір'ям, сюди приходять люди просити прощення у Бога за найстрашніші гріхи.

Однак скелястий монастир має і вузький коридор, який виводить на інший бік печери, де розташована тераса. Біля входу у гріт стоїть величезний камінь, який називають жертовним. На ньому є вирізаний хрест та жолоб. Вважається, що саме тут в часи розквіту язичництва люди поклонялись богам і робили ритуальні жертвоприношення.

Жертовний камінь

Жертовний камінь

Є легенда, що в цей жолоб збиралась кров принесених у жертву тварин. І нібито під час дощів, зібрана там вода набуває кольору крові. За словами істориків, порода жертовного каменю відрізняється від породи печер. Тому вважається, що цей камінь принесли до них.

Раніше "Телеграф" розповідав, що приховує замок Острозьких у Дубні, де нібито катували людей.