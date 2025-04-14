Готичний будинок на Андріївському узвозі будували "під здачу": чого ще ми не знаємо про "Замок Річарда" і де його знайти (фото)

Це одна з найбільш містичних та фотогенічних пам’яток Києва, що приваблює туристів з усього світу.

На знаменитому Андріївському узвозі у Києві, серед історичних будинків та вулиць, виділяється один особняк. Він отримав поетизовану назву "Замок Річарда — Левове серце".

Цей будинок № 15, збудований на початку XX століття у стилі британської готики, став не лише пам’яткою архітектури, а й місцем, оточеним легендами та історіями. "Телеграф" пропонує заглянути у захопливий світ цього замку та розкрити його секрети.

Історія та архітектура

"Замок Річарда — Левове серце" було збудовано у 1902-1904 роках на замовлення київського підрядника Дмитра Орлова. Технік-будівельник А. Краус займався будівництвом будинку, який спочатку був задуманий як прибутковий. Розташований на складному рельєфі колишньої гори Воздихальниці, будинок являє собою старовинний замок з вежами, шпилями та зубчастими навершями стін. Архітектура будівлі нагадує середньовічні замки, що надає їй особливої романтичності та загадковості.

Легенди та жителі

Назва "Замок Річарда — Левове серце" була придумана Віктором Некрасовим на честь короля Річарда, героя роману Вальтера Скотта "Айвенго". Однак серед городян ходить легенда, що цей замок відвідував сам Річард Левове Серце, що, на жаль, не підтверджується історичними фактами. Попри це, будинок став символом лицарства та хоробрості, привертаючи увагу всіх, хто цікавиться історією та міфами.

Свого часу у цьому будинку проживали відомі українські художники, такі як Фотій Красицький, Григорій Дядченко, Іван Макушенко та Федір Балавенський. Також тут розміщувалася редакція сатиричного журналу "Шершень" у 1905-1906 роках.

Сьогодні "Замок Річарда — Левове серце" став популярною туристичною пам’яткою, хоча останнім часом будинок порожній. За будинком закріпилася репутація місця з потойбічними явищами.

Коли власника Дмитра Орлова було жорстоко вбито в серпні 1911 року неподалік Благовіщенська, його вдова, залишившись одна з дітьми, була змушена розлучитися із замком, продавши його Марії Франк. Власники замку змінювалися часто: після Марії Франк прийшов Анатолій Серебреніков, а згодом Павло Урусов. Причина частої зміни господарів крилася у містичних подіях, що відбувалися усередині замку. Постійні шуми, моторошний свист і стогін змушували мешканців тікати з дому, не бажаючи терпіти жахливі звуки, які, здавалося, виходили з самих стін.

Багато хто стверджує, що і сьогодні чують дивні звуки та бачать примарні видіння. Що робить цей замок ще більш привабливим для любителів таємниць та містики.

Однак легенда знайшла просте пояснення — це яєчна шкаралупа, що гримить у вентиляції, і скляні пляшки в стінах. Така собі помста робітників, яким не виплатили зарплату після закінчення будівництва.

Важливість збереження замку

В останні роки точаться дискусії про необхідність реставрації та збереження цієї унікальної архітектурної пам’ятки. Попри містичні історії, "Замок Річарда — Левове серце" залишається символом багатої історії та культурної спадщини Києва, привертаючи увагу туристів та любителів архітектури з усього світу.

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