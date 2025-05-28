Вы точно знаете это место, но не знаете, что здесь было самое дорогое кладбище в Киеве (фото)

Это уникальное место пережило эпохи расцвета как престижный некрополь, уничтожение в советские времена и возрождение как парк-памятник садово-паркового искусства

Аскольдова могила – это одна из самых известных исторических местностей Киева. Она сохраняет многослойную историю города, где переплелись легенды, религия и археология.

Эта местность — уникальный исторический и духовный центр Киева, хранящий память о первых попытках христианизации Руси, древних некрополе, а также народных легендах и тайнах, которые делают ее неповторимой частью городского ландшафта.

История и значение Аскольдовой могилы

Название урочища связано с киевским князем Аскольдом, который, по летописям, был убит в 882 году князем Олегом. По преданию именно здесь похоронили Аскольда, и на его могиле княгиня Ольга в конце IX — начале X века построила деревянную церковь Святого Николая — небесного покровителя князя, принявшего христианство задолго до официального Крещения Руси Владимиром Великим. Церковь не раз разрушалась и восстанавливалась: по легенде, в 971 году ее разрушил князь Святослав, а в 990 году восстановил князь Владимир.

В XVIII веке вокруг церкви возникло монастырское кладбище, которое впоследствии стало общегородским, и здесь хоронили многих известных киевлян. В конце XVIII — начале XX века Аскольдова могила была престижным некрополем из более 2000 могил, получившей название "царство белого мрамора" из-за многочисленных беломраморных памятников. Цены на места для погребения были высокими: средняя стоимость участка составляла 200-300 рублей, а у самой церкви — до 1000 рублей. Ежегодный доход монастыря от захоронений оценивали примерно в 115 000 рублей.

Советский период и смены

В 1930-х годах советские власти ликвидировали кладбище, а территорию превратили в городской парк — Аскольдов сад. Старую церковь перестроили в ресторан, заменив купол на колонны, и создали парковый павильон. Часть могил перенесли, но большинство просто уничтожили с помощью лопат и бульдозеров.

В период Второй мировой войны немцы ненадолго возродили кладбище. А после войны советская власть снова вернулась к идее парка. Во время раскопок на Аскольдовой могиле были обнаружены останки около 600 солдат времен Второй мировой войны (немецких, румынских, венгерских), а также два старинных склепа, где, вероятно, похоронены киевляне.

Современное состояние

Сегодня Аскольдова могила — это парк-памятник садово-паркового искусства, где восстановлена церковь Святого Николая в виде ротонды в стиле ампир, построенная в 1809-1810 годах по проекту архитектора Андрея Меленского. Здесь чтят память погибших героев Украины.

Эта местность — уникальный исторический и духовный центр Киева, хранящий память о первых попытках христианизации Руси, древних некрополе, а также народных легендах и тайнах, которые делают ее неповторимой частью городского ландшафта.

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