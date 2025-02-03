"Я тебе люблю, живи вічно": як виглядає одна з найпомпезніших і найзагадковіших могил на Байковому кладовищі

Такий меморіал коханій жінці просто вражає

Байкове кладовище — меморіальний цвинтар, один із найстаріших і найпрестижніших у столиці. Там свій останній спокій знайшли багато українських знаменитостей та видатних українців. Проте, одна з могил справді привертає увагу своєю помпезністю та загадковістю. До речі, ми розповідали таємничу Сплячу красуню на Личаківському цвинтарі у Львові.

"Телеграф" ділиться, як виглядає одна з найпомпезніших і найзагадковіших могил на Байковому кладовищі.

Помпезний меморіал Тетяні Гриневич

На Байковому кладовищі в Києві останній спочинок знайшла Тетяна Гриневич. Загадкова жінка не є ні знаменитістю, ні відомою особистістю, проте хтось дуже постарався, зводячи меморіал на її могилі. Знайти хоч якусь інформацію про цю жінку в мережі нам не вдалося.

Проте, схоже, Тетяна була тією жінкою, у житті якої було справжнє кохання. Такий висновок можна зробити з напису на надгробку: "Я люблю тебе, живи вічно".

Сам надгробок вражає своєю помпезністю та масштабом. Пам’ятник виконаний у формі ложа, на якому ніби заснула вродлива жінка, а над нею видно ангела. Виглядає такий меморіал просто вражаюче. Мабуть, той, хто встановив його, справді любив Тетяну Гриневич.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає могила Івана Франка та де вона знаходиться. Її реставрували разом із поляками.