Сім кілометрів містики та легенд: розповідаємо, що манить туристів на острів Муромець у Києві (фото)

Цей острів сьогодні поєднує заповідні зони із сучасним парком, приваблюючи відвідувачів своїми мальовничими краєвидами, культурними пам’ятками та можливостями для активного відпочинку

Острів Муромець – це унікальне поєднання природи та історії в серці Києва, що заслуговує на особливу увагу. Розташований між Дніпром і Десенкою, цей острів є одним із найбільших у дніпровському басейні, займаючи близько 800 гектарів і простягаючись на 7,5 км.

Сьогодні Муромець з’єднується з Трухановим островом і знаходиться між пожвавленими районами Оболонь та Троєщина. А легенди про богатиря Іллю Муромця переплітаються тут із археологічними знахідками XII століття.

Легенди та билини: минуле острови

Загадкову назву острова пов’язують із ім’ям легендарного богатиря Іллі Муромця. Перекази свідчать, що у цих краях він ніс свою службу, захищаючи землю від зла. Археологічні знахідки, що підтверджують існування давньоруських городищ XII століття, додають історичної цінності цьому місцю.

Від пасовищ до парку: еволюція Муромця

Протягом століть острів використовували як пасовище і місце для рибальства. 1972 року тут було засновано парк "Муромець" (раніше відомий як парк "Дружби народів"), який став частиною Дніпровського парку, що простягається вздовж Києва. Парк займає близько 78 гектарів і включає в себе історичну, дитячу, водноспортивну зони та пляжі.

Культурне надбання: пам’ятник Іллі Муромцю

Особливе місце у культурному ландшафті острова займає пам’ятник Іллі Муромцю, встановлений у 2008 році. Ця семиметрова бронзова скульптура, вагою понад дві тонни, зображує богатиря в обладунках, верхи на коні зі списом, прикрашеним тризубом – символом України. Автор пам’ятника – київський скульптор Володимир Журавель, а моделлю для богатиря став чемпіон світу з силового багатоборства Василь Вірастюк.

Природні скарби та заповідні зони

Природна різноманітність острова вражає: тут можна знайти дикі луки, ліси, піщані дюни, а також унікальні водоймища та протоки та заказники. З 1999 року на острові функціонує загальнозоологічний заказник Бобрівня, а 2002 року був створений ландшафтний заказник Муромець-Лопухувате.

Муромець сьогодні: місце відпочинку та натхнення

Сьогодні Муромець – це не лише історична пам’ятка та природний заповідник, а й популярне місце відпочинку для киян та гостей міста. Унікальна атмосфера, багата історія та мальовничі краєвиди приваблюють сюди любителів прогулянок, спортивних занять та культурних заходів.

Сучасні розваги у парку "Муромець"

Парк "Муромець" — найбільший у Києві та частина регіонального ландшафтного парку "Дніпровські острови". Він пропонує широкий спектр активностей для будь-якого віку та рівнів підготовки:

Аеротруба — можливість випробувати політ в аеродинамічній трубі під наглядом інструкторів, створюючи відчуття, схожі на стрибок з парашутом, але безпечно.

Теніс – сучасний тенісний клуб з відкритими та критими кортами, а також школа тенісу для новачків та професіоналів.

Мотоспорт та мотошкола — навчання в школі Probiker з базовими та поглибленими курсами, а також прокат мотоциклів для прогулянок спеціально обладнаною трасою.

Бампербол — футбол у великих надувних кулях, безпечний та веселий командний спорт для дітей та дорослих.

Всюдихід SHERP — екстремальні поїздки бездоріжжям, включаючи болота, пісок і воду, для компаній до чотирьох осіб.

Мотузковий парк — траси з перешкодами на висоті від 1,5 до 12 метрів, придатні для дорослих та дітей, що розвивають спритність та силу.

Відпочинок на воді — прокат байдарок, каяків та SUP-бординг для тренування балансу та координації.

Прокат квадроциклів та велосипедні прогулянки – активний відпочинок на суші з можливістю дослідити природні ландшафти острова.

Ці розваги роблять парк "Муромець" ідеальним місцем для активного відпочинку, зміцнення здоров’я та покращення настрою в екологічно чистій зоні.

Острів Муромець – живий символ київської природи та історії. Він зумів об’єднати легенди, археологію та сучасний міський відпочинок, зберігаючи своє унікальне природне середовище та культурне значення.

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