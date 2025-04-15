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Сім кілометрів містики та легенд: розповідаємо, що манить туристів на острів Муромець у Києві (фото)

Автор
Катерина Шполянська
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Автор
Острів Муромець
Острів Муромець. Фото Колаж "Телеграф"

Цей острів сьогодні поєднує заповідні зони із сучасним парком, приваблюючи відвідувачів своїми мальовничими краєвидами, культурними пам’ятками та можливостями для активного відпочинку

Острів Муромець – це унікальне поєднання природи та історії в серці Києва, що заслуговує на особливу увагу. Розташований між Дніпром і Десенкою, цей острів є одним із найбільших у дніпровському басейні, займаючи близько 800 гектарів і простягаючись на 7,5 км.

Сьогодні Муромець з’єднується з Трухановим островом і знаходиться між пожвавленими районами Оболонь та Троєщина. А легенди про богатиря Іллю Муромця переплітаються тут із археологічними знахідками XII століття.

Легенди та билини: минуле острови

Загадкову назву острова пов’язують із ім’ям легендарного богатиря Іллі Муромця. Перекази свідчать, що у цих краях він ніс свою службу, захищаючи землю від зла. Археологічні знахідки, що підтверджують існування давньоруських городищ XII століття, додають історичної цінності цьому місцю.

Від пасовищ до парку: еволюція Муромця

Протягом століть острів використовували як пасовище і місце для рибальства. 1972 року тут було засновано парк "Муромець" (раніше відомий як парк "Дружби народів"), який став частиною Дніпровського парку, що простягається вздовж Києва. Парк займає близько 78 гектарів і включає в себе історичну, дитячу, водноспортивну зони та пляжі.

Культурне надбання: пам’ятник Іллі Муромцю

Особливе місце у культурному ландшафті острова займає пам’ятник Іллі Муромцю, встановлений у 2008 році. Ця семиметрова бронзова скульптура, вагою понад дві тонни, зображує богатиря в обладунках, верхи на коні зі списом, прикрашеним тризубом – символом України. Автор пам’ятника – київський скульптор Володимир Журавель, а моделлю для богатиря став чемпіон світу з силового багатоборства Василь Вірастюк.

Природні скарби та заповідні зони

Природна різноманітність острова вражає: тут можна знайти дикі луки, ліси, піщані дюни, а також унікальні водоймища та протоки та заказники. З 1999 року на острові функціонує загальнозоологічний заказник Бобрівня, а 2002 року був створений ландшафтний заказник Муромець-Лопухувате.

Муромець сьогодні: місце відпочинку та натхнення

Сьогодні Муромець – це не лише історична пам’ятка та природний заповідник, а й популярне місце відпочинку для киян та гостей міста. Унікальна атмосфера, багата історія та мальовничі краєвиди приваблюють сюди любителів прогулянок, спортивних занять та культурних заходів.

Сучасні розваги у парку "Муромець"

Парк "Муромець" — найбільший у Києві та частина регіонального ландшафтного парку "Дніпровські острови". Він пропонує широкий спектр активностей для будь-якого віку та рівнів підготовки:

  • Аеротруба — можливість випробувати політ в аеродинамічній трубі під наглядом інструкторів, створюючи відчуття, схожі на стрибок з парашутом, але безпечно.
  • Теніс – сучасний тенісний клуб з відкритими та критими кортами, а також школа тенісу для новачків та професіоналів.
  • Мотоспорт та мотошкола — навчання в школі Probiker з базовими та поглибленими курсами, а також прокат мотоциклів для прогулянок спеціально обладнаною трасою.
  • Бампербол — футбол у великих надувних кулях, безпечний та веселий командний спорт для дітей та дорослих.
  • Всюдихід SHERP — екстремальні поїздки бездоріжжям, включаючи болота, пісок і воду, для компаній до чотирьох осіб.
  • Мотузковий парк — траси з перешкодами на висоті від 1,5 до 12 метрів, придатні для дорослих та дітей, що розвивають спритність та силу.
  • Відпочинок на воді — прокат байдарок, каяків та SUP-бординг для тренування балансу та координації.
  • Прокат квадроциклів та велосипедні прогулянки – активний відпочинок на суші з можливістю дослідити природні ландшафти острова.

Ці розваги роблять парк "Муромець" ідеальним місцем для активного відпочинку, зміцнення здоров’я та покращення настрою в екологічно чистій зоні.

Острів Муромець – живий символ київської природи та історії. Він зумів об’єднати легенди, археологію та сучасний міський відпочинок, зберігаючи своє унікальне природне середовище та культурне значення.

Раніше "Телеграф" розповідав, як жила передмістя слобідка і що таке Київська Венеція насправді сьогодні ми знаємо ці місця як Гідропарк.

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