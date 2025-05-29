Ніколи не помилитеся завдяки простим правилам: як правильно вибрати м’ясо у магазині

Є низка важливих нюансів, на які обов’язково потрібно звертати увагу

М’ясо — один із тих продуктів, який часто купують багато українців. Але водночас воно може бути і небезпечним, тому варто приділяти увагу при виборі. Є деякі моменти, на які обов’язково слід звертати увагу.

У цьому матеріалі "Телеграф" зібрав інформацію та думки експертів про те, як правильно вибирати м’ясо і що має стати "червоним прапором" при покупці продукту. Для кожного виду м’яса є свої нюанси при виборі.

Важливо обов’язково дивитися на колір м’яса:

У яловичини колір повинен бути яскраво-червоним, без бурих та зелених відтінків;

Свинина має бути рожевою або червоною;

Для курятини характерний блідо-рожевий колір;

Баранина має бути яскраво-рожевою або червоною;

Потрібно звертати увагу на запах. Свіже охолоджене м’ясо має нейтральний запах, властивий сирому м’ясу. Однак, якщо є сторонні запахи — солодкі, кислі, гнильні або запах крові, цей фактор повинен насторожити. У такому разі м’ясо може бути зіпсоване.

Також важливо запам’ятати, що якщо м’ясо свіже, при натисканні пальцем ямка, що утворилася, швидко зникне, якщо волокна досить пружні і щільні. якщо вона не зникає, значить у якості м’ясо варто засумніватися.

Способи перевірки м’яса на натуральність

Для цього знадобиться лише шматочок фольги 10х10 см і зубочистка. Шматок м’яса необхідно надіти на зубочистку та тримати над фольгою. Цей шматочок необхідно підпалити і якщо м’ясо натуральне, воно підгорятиме з країв і з’явиться легкий характерний запах шашлику.

А від "хімічного" м’яса не буде такого запаху. При цьому, при горінні з нього виділятиметься сік темного кольору, воно буде пузиритися і трохи пінитися.

Як вибирати фарш

Експерти з якості харчових продуктів та захисту прав споживачів кажуть, деякі написи на етикетці можуть говорити про низьку якість продукту, а також на ній можуть бути вказані небажані інгредієнти. Про це пише РБК-Україна.

Розмиту назву можна назвати одним із "червоних прапорів", на який обов’язково варто звернути увагу.

Фахівці радять уникати фаршу з такими маркуваннями:

"Фарш домашній"

"Фарш асорті"

"Фарш особливий"

"М’ясний продукт рубаний"

Або просто "Фарш" (без вказівки виду м’яса)

Справа в тому, що такі назви не дають покупцю чіткої інформації про склад. А це означає, що виробник може приховувати такі важливі моменти:

Невідоме співвідношення м’яса. У фарші "асорті" може бути 90% дешевшої свинини і лише 10% яловичини.

У фарші "асорті" може бути 90% дешевшої свинини і лише 10% яловичини. Використання менш якісних елементів. У фарші можуть бути обрізки, жир, шкіра тощо.

У фарші можуть бути обрізки, жир, шкіра тощо. Додавання води та добавок. Щоб збільшити вагу та покращити вигляд менш якісної сировини.

Що потрібно робити при виборі фаршу

Завжди дивіться на етикетку і шукайте в ній конкретику за складом. приблизний відсоток жиру.

приблизний відсоток жиру. Перевіряйте дрібний шрифт. Іноді дрібним шрифтом можуть вказати дуже важливу інформацію.

Іноді дрібним шрифтом можуть вказати дуже важливу інформацію. Склад. Переконайтеся, що у списку немає несподіваних компонентів: соєвий білок, рослинна клітковина, крохмаль, велика кількість води, фосфати (вологоутримуючі агенти), консерванти або підсилювачі смаку (якщо ви шукаєте чистий м’ясний продукт).

Переконайтеся, що у списку немає несподіваних компонентів: соєвий білок, рослинна клітковина, крохмаль, велика кількість води, фосфати (вологоутримуючі агенти), консерванти або підсилювачі смаку (якщо ви шукаєте чистий м’ясний продукт). Термін придатності Фарш є продуктом, який досить швидко псується через велику поверхню контакту з повітрям і бактеріями. Не слід купувати фарш, термін придатності якого добігає кінця, навіть якщо на нього діє велика знижка.

Як придбати безпечний фарш?

Читайте склад та перевіряйте терміни придатності

Вибирайте фарш, на етикетці якого чітко вказано вид м’яса

Купуйте продукцію перевірених виробників.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яке морозиво в магазинах може бути небезпечним та як правильно його вибрати.