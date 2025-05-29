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Ніколи не помилитеся завдяки простим правилам: як правильно вибрати м’ясо у магазині

Автор
Анастасія Мокрик
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Як вибрати м’ясо в магазині
Як вибрати м’ясо в магазині. Фото Колаж "Телеграфу"

Є низка важливих нюансів, на які обов’язково потрібно звертати увагу

М’ясо — один із тих продуктів, який часто купують багато українців. Але водночас воно може бути і небезпечним, тому варто приділяти увагу при виборі. Є деякі моменти, на які обов’язково слід звертати увагу.

У цьому матеріалі "Телеграф" зібрав інформацію та думки експертів про те, як правильно вибирати м’ясо і що має стати "червоним прапором" при покупці продукту. Для кожного виду м’яса є свої нюанси при виборі.

Важливо обов’язково дивитися на колір м’яса:

  • У яловичини колір повинен бути яскраво-червоним, без бурих та зелених відтінків;
  • Свинина має бути рожевою або червоною;
  • Для курятини характерний блідо-рожевий колір;
  • Баранина має бути яскраво-рожевою або червоною;

Потрібно звертати увагу на запах. Свіже охолоджене м’ясо має нейтральний запах, властивий сирому м’ясу. Однак, якщо є сторонні запахи — солодкі, кислі, гнильні або запах крові, цей фактор повинен насторожити. У такому разі м’ясо може бути зіпсоване.

Також важливо запам’ятати, що якщо м’ясо свіже, при натисканні пальцем ямка, що утворилася, швидко зникне, якщо волокна досить пружні і щільні. якщо вона не зникає, значить у якості м’ясо варто засумніватися.

Способи перевірки м’яса на натуральність

Для цього знадобиться лише шматочок фольги 10х10 см і зубочистка. Шматок м’яса необхідно надіти на зубочистку та тримати над фольгою. Цей шматочок необхідно підпалити і якщо м’ясо натуральне, воно підгорятиме з країв і з’явиться легкий характерний запах шашлику.

А від "хімічного" м’яса не буде такого запаху. При цьому, при горінні з нього виділятиметься сік темного кольору, воно буде пузиритися і трохи пінитися.

Як вибирати фарш

Експерти з якості харчових продуктів та захисту прав споживачів кажуть, деякі написи на етикетці можуть говорити про низьку якість продукту, а також на ній можуть бути вказані небажані інгредієнти. Про це пише РБК-Україна.

Розмиту назву можна назвати одним із "червоних прапорів", на який обов’язково варто звернути увагу.

Фахівці радять уникати фаршу з такими маркуваннями:

  • "Фарш домашній"
  • "Фарш асорті"
  • "Фарш особливий"
  • "М’ясний продукт рубаний"
  • Або просто "Фарш" (без вказівки виду м’яса)

Справа в тому, що такі назви не дають покупцю чіткої інформації про склад. А це означає, що виробник може приховувати такі важливі моменти:

  • Невідоме співвідношення м’яса. У фарші "асорті" може бути 90% дешевшої свинини і лише 10% яловичини.
  • Використання менш якісних елементів. У фарші можуть бути обрізки, жир, шкіра тощо.
  • Додавання води та добавок. Щоб збільшити вагу та покращити вигляд менш якісної сировини.

Що потрібно робити при виборі фаршу

  • Завжди дивіться на етикетку і шукайте в ній конкретику за складом. приблизний відсоток жиру.
  • Перевіряйте дрібний шрифт. Іноді дрібним шрифтом можуть вказати дуже важливу інформацію.
  • Склад. Переконайтеся, що у списку немає несподіваних компонентів: соєвий білок, рослинна клітковина, крохмаль, велика кількість води, фосфати (вологоутримуючі агенти), консерванти або підсилювачі смаку (якщо ви шукаєте чистий м’ясний продукт).
  • Термін придатності Фарш є продуктом, який досить швидко псується через велику поверхню контакту з повітрям і бактеріями. Не слід купувати фарш, термін придатності якого добігає кінця, навіть якщо на нього діє велика знижка.

Як придбати безпечний фарш?

  • Читайте склад та перевіряйте терміни придатності
  • Вибирайте фарш, на етикетці якого чітко вказано вид м’яса
  • Купуйте продукцію перевірених виробників.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яке морозиво в магазинах може бути небезпечним та як правильно його вибрати.

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#М'ясо #Продукти #Фарш