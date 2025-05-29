Ніколи не помилитеся завдяки простим правилам: як правильно вибрати м’ясо у магазині
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Є низка важливих нюансів, на які обов’язково потрібно звертати увагу
М’ясо — один із тих продуктів, який часто купують багато українців. Але водночас воно може бути і небезпечним, тому варто приділяти увагу при виборі. Є деякі моменти, на які обов’язково слід звертати увагу.
У цьому матеріалі "Телеграф" зібрав інформацію та думки експертів про те, як правильно вибирати м’ясо і що має стати "червоним прапором" при покупці продукту. Для кожного виду м’яса є свої нюанси при виборі.
Важливо обов’язково дивитися на колір м’яса:
- У яловичини колір повинен бути яскраво-червоним, без бурих та зелених відтінків;
- Свинина має бути рожевою або червоною;
- Для курятини характерний блідо-рожевий колір;
- Баранина має бути яскраво-рожевою або червоною;
Потрібно звертати увагу на запах. Свіже охолоджене м’ясо має нейтральний запах, властивий сирому м’ясу. Однак, якщо є сторонні запахи — солодкі, кислі, гнильні або запах крові, цей фактор повинен насторожити. У такому разі м’ясо може бути зіпсоване.
Також важливо запам’ятати, що якщо м’ясо свіже, при натисканні пальцем ямка, що утворилася, швидко зникне, якщо волокна досить пружні і щільні. якщо вона не зникає, значить у якості м’ясо варто засумніватися.
Способи перевірки м’яса на натуральність
Для цього знадобиться лише шматочок фольги 10х10 см і зубочистка. Шматок м’яса необхідно надіти на зубочистку та тримати над фольгою. Цей шматочок необхідно підпалити і якщо м’ясо натуральне, воно підгорятиме з країв і з’явиться легкий характерний запах шашлику.
А від "хімічного" м’яса не буде такого запаху. При цьому, при горінні з нього виділятиметься сік темного кольору, воно буде пузиритися і трохи пінитися.
Як вибирати фарш
Експерти з якості харчових продуктів та захисту прав споживачів кажуть, деякі написи на етикетці можуть говорити про низьку якість продукту, а також на ній можуть бути вказані небажані інгредієнти. Про це пише РБК-Україна.
Розмиту назву можна назвати одним із "червоних прапорів", на який обов’язково варто звернути увагу.
Фахівці радять уникати фаршу з такими маркуваннями:
- "Фарш домашній"
- "Фарш асорті"
- "Фарш особливий"
- "М’ясний продукт рубаний"
- Або просто "Фарш" (без вказівки виду м’яса)
Справа в тому, що такі назви не дають покупцю чіткої інформації про склад. А це означає, що виробник може приховувати такі важливі моменти:
- Невідоме співвідношення м’яса. У фарші "асорті" може бути 90% дешевшої свинини і лише 10% яловичини.
- Використання менш якісних елементів. У фарші можуть бути обрізки, жир, шкіра тощо.
- Додавання води та добавок. Щоб збільшити вагу та покращити вигляд менш якісної сировини.
Що потрібно робити при виборі фаршу
- Завжди дивіться на етикетку і шукайте в ній конкретику за складом. приблизний відсоток жиру.
- Перевіряйте дрібний шрифт. Іноді дрібним шрифтом можуть вказати дуже важливу інформацію.
- Склад. Переконайтеся, що у списку немає несподіваних компонентів: соєвий білок, рослинна клітковина, крохмаль, велика кількість води, фосфати (вологоутримуючі агенти), консерванти або підсилювачі смаку (якщо ви шукаєте чистий м’ясний продукт).
- Термін придатності Фарш є продуктом, який досить швидко псується через велику поверхню контакту з повітрям і бактеріями. Не слід купувати фарш, термін придатності якого добігає кінця, навіть якщо на нього діє велика знижка.
Як придбати безпечний фарш?
- Читайте склад та перевіряйте терміни придатності
- Вибирайте фарш, на етикетці якого чітко вказано вид м’яса
- Купуйте продукцію перевірених виробників.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яке морозиво в магазинах може бути небезпечним та як правильно його вибрати.