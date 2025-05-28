У магазині навіть не дивіться на це м'ясо: чому його не можна купувати

Несумлінні виробники, намагаючись здешевити продукт можуть додавати небажані інгредієнти

Деякі продукти, які продаються в Україні можуть бути шкідливими. Тому треба ретельно підходити до їхнього вибору, зокрема, купуючи фарш.

Фарш — це подрібнені на м'ясорубці чи вручну продукти. Найчастіше його роблять з м'яса, проте буває також рибний, грибний, овочевий фарш. М'ясний фарш є основою для багатьох смачних та поживних страв. Якщо ми робимо його власноруч, ми впевнені у складі фаршу, а ось купуючи готовий фарш варто звертати увагу на важливі моменти.

Що може приховувати магазинний фарш

Деякі виробники приховують склад фаршу під розмитими назвами. Не варто купувати продукт, який містить невідомо що. Експерти з якості харчових продуктів та захисту прав споживачів не радять купувати такий продукт, пише "РБК-Україна". Адже такий фарш може бути низької якості, приховувати небажані інгредієнти або навіть нести потенційні ризики.

Який фарш краще оминати:

"Фарш домашній"

"Фарш асорті"

"Фарш особливий"

"М'ясний продукт січений"

"Фарш" (без зазначення виду м'яса)

Треба чітко розуміти з чого зроблений фарш

Коли склад фаршу не вказаний чітко, ймовірно він вартий того, щоб виробник приховав його. Наприклад, фарш "асорті" може містити 90% дешевшої свинини та лише 10% яловичини.

Також, з метою здешевлення, виробник може використовувати для фаршу без вказування складу неякісні частини. Там можуть бути обрізки, жир, сполучна тканина, іноді навіть шкіра.

Що виробники можуть додавати у фарш

Для збільшення об'єму, покращення вигляду та смаку виробники можуть додавати у фарш воду та борошно. Також там можуть бути підсилювачі смаку, барвники та консерванти.

Як обрати фарш в магазині

Треба ретельно вивчати етикетку. Сумлінний виробник завжди чітко вказує склад продукту — "Фарш яловичий", "Фарш свинячий", "Фарш курячий", "Фарш з індички". Також може бути вказаний сорт м'яса (наприклад, "вищий ґатунок") або приблизний відсоток жиру.

Необхідно уважно прочитати склад фаршу та переконатися, що в ньому немає небажаних компонентів. Якщо в ньому вказано соєвий білок, рослинна клітковина, крохмаль, велика кількість води, фосфати (вологоутримуючі агенти), консерванти чи підсилювачі смаку, виробник намагався здешевити продукт. Також важливо перевіряти термін придатності — фарш швидко псується.

Найкраще купити м'ясо та самостійно зробити з нього фарш, або попросити зробити це там, де придбали м'ясо. При купівлі готового фаршу треба уважно вивчати склад, а купувати його треба лише у перевірених виробників.

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