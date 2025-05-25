Не витрачайте гроші на дорогу рибу - ось чим можна її замінити

Зекономити можна кругленьку суму

Риба надзвичайно корисна для здоров'я, оскільки містить омега-3 жирні кислоти, які підтримують роботу серця, мозкової та імунної систем. Проте не кожен українець може дозволити купувати собі дорогу рибу за високу ціну.

"Телеграф" вирішув з'ясувати, якими продуктами можна замінити дорогу рибу та заощадити на ній гроші. Важливо знати, що риба – це продукт із унікальними поживними цінностями, тому вона обов'язково має бути у вашому раціоні.

Дорогу рибу, наприклад, лосось, тунець, форель можна замінити більш доступними альтернативами, які мають подібний смак, текстуру чи живильні властивості. Ось кілька варіантів:

Скумбрія – недорога, але багата на омега-3 жирні кислоти, яка за смаком до лосося. Підходити для запікання, змаження чи копчення.

– недорога, але багата на омега-3 жирні кислоти, яка за смаком до лосося. Підходити для запікання, змаження чи копчення. Сардина – дешева, поживна, з високим вмістом омега-3. Чудово смакує в консервах, салатах або запечена.

– дешева, поживна, з високим вмістом омега-3. Чудово смакує в консервах, салатах або запечена. Хек або минтай – біла риба з м'яким смаком, універсальна для різних страв (смаження, тушкування, запікання).

– біла риба з м'яким смаком, універсальна для різних страв (смаження, тушкування, запікання). Тиляпія – доступна за ціною, має нейтральний смак, легко доступна і підходить для багатьох рецептів.

– доступна за ціною, має нейтральний смак, легко доступна і підходить для багатьох рецептів. Оселедець – бюджетний варіант, багатий на корисні жири. Можна використовувати в салатах, маринувати чи подавати як закуску.

– бюджетний варіант, багатий на корисні жири. Можна використовувати в салатах, маринувати чи подавати як закуску. Кілька або моява – дешеві, аленні смачні риби, які смажити, запікати або використовувати в консервах.

– дешеві, аленні смачні риби, які смажити, запікати або використовувати в консервах. Річкова риба (короп, карась) – якщо доступна, може бути хорошою альтернативою для запікання чи змаження.

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