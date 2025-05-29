Никогда не ошибетесь благодаря простым правилам: как правильно выбрать мясо в магазине

Есть ряд важных нюансов, на которые обязательно нужно обращать внимание

Мясо — один из тех продуктов, который часто покупают многие украинцы. Но в то же время он может быть и опасным, если не уделять внимание его выбору. Есть некоторые моменты, на которые обязательно нужно обращать внимание.

В этом материале "Телеграф" собрал информацию и мнения экспертов о том, как правильно выбирать мясо и что должно стать "красным флагом" при покупке продукта. Стоит отметить, что для каждого вида мяса есть свои нюансы при выборе.

Важно обязательно смотреть на цвет мяса:

У говядины цвет должен быть ярко-красным, без бурых и зеленоватых оттенков;

Свинина должна быть розовой или красноватой;

Для курятины характерен бледно-розовый цвет;

Баранина должна быть ярко-розовой или красной;

Необходимо обращать внимание на запах. Свежее охлажденное мясо имеет нейтральный запах, свойственный сырому мясу. Однако если есть посторонние запахи — сладкие, кислые, гнилостные или запах крови, этот фактор должен насторожить. В таком случае мясо может быть испорчено.

Также важно запомнить, что если мясо свежее, при нажатии пальцем образовавшаяся ямка быстро исчезнет, ​​если волокна достаточно упругие и плотные. если она не исчезает, значит в качестве мяса стоит усомниться.

Способы проверки мяса на натуральность

Для этого понадобится всего лишь кусочек фольги 10х10 см и зубочистка. Кусочек мяса необходимо надеть на зубочистку и держать над фольгой. Этот кусочек необходимо поджечь и если мясо натуральное, оно станет подгорать с краев и появится легкий характерный запах шашлыка.

А от "химического" мяса не будет такого запаха. При этом, при горении из него будет выделяться сок темного цвета, оно будет пузыриться и немного пениться.

Как выбирать фарш

Эксперты по качеству пищевых продуктов и защите прав потребителей говорят, что некоторые надписи на этикетке могут говорить о низком качестве продукта, а также на ней могут быть указаны нежелательные ингредиенты. Об этом пишет РБК-Украина.

Размытое название можно назвать одним из "красных флагов", на который обязательно стоит обратить внимание.

Специалисты советуют избегать фарша с такими маркировками:

"Фарш домашний"

"Фарш ассорти"

"Фарш особый"

"Мясной продукт рубленый"

Или просто "Фарш" (без указания вида мяса)

Дело в том, что такие названия не дают покупателю четкой информации о составе. А это значит, что производитель может скрывать следующие важные моменты:

Неизвестное соотношение мяса. В фарше "ассорти" может быть 90% более дешевой свинины и только 10% говядины.

В фарше "ассорти" может быть 90% более дешевой свинины и только 10% говядины. Использование менее качественных частей. В фарше могут быть обрезки, жир, кожа и т.д.

В фарше могут быть обрезки, жир, кожа и т.д. Добавление воды и добавок. Чтобы увеличить вес и улучшить вид менее качественного сырья.

Что необходимо делать при выборе фарша

Всегда смотрите на этикетку и ищите в ней конкретику по составу. Добросовестный производитель всегда четко указывает, из какого мяса изготовлен фарш: "Фарш говяжий", "Фарш свиной", "Фарш куриный", "Фарш из индейки". Это позволяет вам понимать, что именно вы покупаете. Еще лучше, если указан сорт мяса (например, "высший сорт") или примерный процент жира.

Добросовестный производитель всегда четко указывает, из какого мяса изготовлен фарш: "Фарш говяжий", "Фарш свиной", "Фарш куриный", "Фарш из индейки". Это позволяет вам понимать, что именно вы покупаете. Еще лучше, если указан сорт мяса (например, "высший сорт") или примерный процент жира. Проверяйте мелкий шрифт. Иногда мелким шрифтом могут указать очень важную информацию. И обязательно следует смотреть срок годности.

Иногда мелким шрифтом могут указать очень важную информацию. И обязательно следует смотреть срок годности. Состав. Убедитесь, что в списке нет неожиданных компонентов: соевый белок, растительная клетчатка, крахмал, большое количество воды, фосфаты (влагоудерживающие агенты), консерванты или усилители вкуса (если вы ищете чистый мясной продукт). Они могут говорить о попытке удешевить продукт.

Убедитесь, что в списке нет неожиданных компонентов: соевый белок, растительная клетчатка, крахмал, большое количество воды, фосфаты (влагоудерживающие агенты), консерванты или усилители вкуса (если вы ищете чистый мясной продукт). Они могут говорить о попытке удешевить продукт. Срок годности. Фарш является продуктом, который довольно быстро портится из-за большой поверхности контакта с воздухом и бактериями. Не следует покупать фарш, срок годности которого подходит к концу, даже если на него действует большая скидка.

Как купить безопасный фарш?

Читайте состав и проверяйте сроки годности

Выбирайте фарш, на этикетке которого четко указан вид мяса

Покупайте продукцию проверенных производителей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какое мороженое в магазинах может быть опасным и как правильно его выбрать.