Никогда не ошибетесь благодаря простым правилам: как правильно выбрать мясо в магазине
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Есть ряд важных нюансов, на которые обязательно нужно обращать внимание
Мясо — один из тех продуктов, который часто покупают многие украинцы. Но в то же время он может быть и опасным, если не уделять внимание его выбору. Есть некоторые моменты, на которые обязательно нужно обращать внимание.
В этом материале "Телеграф" собрал информацию и мнения экспертов о том, как правильно выбирать мясо и что должно стать "красным флагом" при покупке продукта. Стоит отметить, что для каждого вида мяса есть свои нюансы при выборе.
Важно обязательно смотреть на цвет мяса:
- У говядины цвет должен быть ярко-красным, без бурых и зеленоватых оттенков;
- Свинина должна быть розовой или красноватой;
- Для курятины характерен бледно-розовый цвет;
- Баранина должна быть ярко-розовой или красной;
Необходимо обращать внимание на запах. Свежее охлажденное мясо имеет нейтральный запах, свойственный сырому мясу. Однако если есть посторонние запахи — сладкие, кислые, гнилостные или запах крови, этот фактор должен насторожить. В таком случае мясо может быть испорчено.
Также важно запомнить, что если мясо свежее, при нажатии пальцем образовавшаяся ямка быстро исчезнет, если волокна достаточно упругие и плотные. если она не исчезает, значит в качестве мяса стоит усомниться.
Способы проверки мяса на натуральность
Для этого понадобится всего лишь кусочек фольги 10х10 см и зубочистка. Кусочек мяса необходимо надеть на зубочистку и держать над фольгой. Этот кусочек необходимо поджечь и если мясо натуральное, оно станет подгорать с краев и появится легкий характерный запах шашлыка.
А от "химического" мяса не будет такого запаха. При этом, при горении из него будет выделяться сок темного цвета, оно будет пузыриться и немного пениться.
Как выбирать фарш
Эксперты по качеству пищевых продуктов и защите прав потребителей говорят, что некоторые надписи на этикетке могут говорить о низком качестве продукта, а также на ней могут быть указаны нежелательные ингредиенты. Об этом пишет РБК-Украина.
Размытое название можно назвать одним из "красных флагов", на который обязательно стоит обратить внимание.
Специалисты советуют избегать фарша с такими маркировками:
- "Фарш домашний"
- "Фарш ассорти"
- "Фарш особый"
- "Мясной продукт рубленый"
- Или просто "Фарш" (без указания вида мяса)
Дело в том, что такие названия не дают покупателю четкой информации о составе. А это значит, что производитель может скрывать следующие важные моменты:
- Неизвестное соотношение мяса. В фарше "ассорти" может быть 90% более дешевой свинины и только 10% говядины.
- Использование менее качественных частей. В фарше могут быть обрезки, жир, кожа и т.д.
- Добавление воды и добавок. Чтобы увеличить вес и улучшить вид менее качественного сырья.
Что необходимо делать при выборе фарша
- Всегда смотрите на этикетку и ищите в ней конкретику по составу. Добросовестный производитель всегда четко указывает, из какого мяса изготовлен фарш: "Фарш говяжий", "Фарш свиной", "Фарш куриный", "Фарш из индейки". Это позволяет вам понимать, что именно вы покупаете. Еще лучше, если указан сорт мяса (например, "высший сорт") или примерный процент жира.
- Проверяйте мелкий шрифт. Иногда мелким шрифтом могут указать очень важную информацию. И обязательно следует смотреть срок годности.
- Состав. Убедитесь, что в списке нет неожиданных компонентов: соевый белок, растительная клетчатка, крахмал, большое количество воды, фосфаты (влагоудерживающие агенты), консерванты или усилители вкуса (если вы ищете чистый мясной продукт). Они могут говорить о попытке удешевить продукт.
- Срок годности. Фарш является продуктом, который довольно быстро портится из-за большой поверхности контакта с воздухом и бактериями. Не следует покупать фарш, срок годности которого подходит к концу, даже если на него действует большая скидка.
Как купить безопасный фарш?
- Читайте состав и проверяйте сроки годности
- Выбирайте фарш, на этикетке которого четко указан вид мяса
- Покупайте продукцию проверенных производителей.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какое мороженое в магазинах может быть опасным и как правильно его выбрать.