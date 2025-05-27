Не їжте самі та не давайте дітям: ця популярна риба шкідлива

Не купуйте її, якщо дбаєте здоров'я

Риба — це корисний продукт, що містить багато поживних речовин, необхідних людині. Проте деякі способи приготування роблять її небезпечною для здоров'я.

Види копчення

Копчення — це один з видів термічної обробки продуктів. Під час нього сировина частково зневоднюється і піддається впливу продуктами горіння, що містяться в коптильному димі. Експертка з правильного харчування, нутриціолог Катя Медушкина розповіла про три види копчення:

гаряче — продукт обробляється гарячим димом (температура від 45 до 120 градусів)

— продукт обробляється гарячим димом (температура від 45 до 120 градусів) холодне — копчення при температурі диму 19-25 градусів, відбувається значно довше

— копчення при температурі диму 19-25 градусів, відбувається значно довше "рідкий дим" — вимочування продукту в так званій коптильній рідині (дистилят з концентрату коптильного диму або просто суміш ряду хімічних речовин). Найчастіше у масовому промисловому виробництві використовується саме цей спосіб — він дешевший та простіший.

В чому небезпека копчення

Під час горіння деревини виділяються смоли, альдегіди, феноли, кислоти, які вбирає риба. Саме вони дають консервуючий ефект, але у високій концентрації шкідливі для людини. Також дим містить поліциклічні ароматичні вуглеводні (ПАУ), які мають канцерогенні властивості.

Скільки копченої риби можна їсти за раз

Як пояснив Дієтолог Олександр Кущ, після копчення в рибі зберігаються її якості — калорії та кількість білка. Проте через шкідливі речовини, які утворюються в ній під час копчення споживати її треба у дуже обмежених кількостях.

"Якихось чітких дозувань копченої риби немає, ми відштовхуємося від кількості тих шкідливих речовин, які в ній містяться, але їх точно визначити, до міліграма, дуже складно. Я б не рекомендував з'їдати більше 200 грамів такої продукції за раз, але добової дози як такої немає", — пояснив він.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим можна замінити дорогу рибу. Наприклад, лосось, тунець, форель можна замінити більш доступними альтернативами.