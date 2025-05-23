В Україні можуть продавати небезпечне морозиво: яке точно не варто купувати

Є два фактори, які можуть буквально перетворити морозиво на отруту

У літню пору одним із небезпечних продуктів на прилавках магазинів можна сміливо назвати морозиво. Вибираючи цей смаколик, необхідно звернути увагу відразу на кілька деталей.

Експерти у сфері здорового харчування радять дивитися не на ціну морозива, а на його склад та цілісність упаковки. Адже якщо упаковка пошкоджена і продукт зберігався неналежним чином, то ці два фактори можуть буквально перетворити морозиво на отруту, пише "Сегодня".

"Вода, яка може бути в такому морозиві, однозначно є сприятливим середовищем для розвитку мікроорганізмів, потрапляючи туди просто з повітря ", — кажуть фахівці.

В Україні морозиво за державними стандартами поділено на три види: 4733 – морозиво з молочними жирами, 4734 – плодово-ягідне та 4735 – морозиво, що містить рослинні жири.

Нешкідливим вважається 4733, де немає рослинних жирів, а є лише молочні. Важливо, що зазвичай морозиво зберігається 10-12 місяців. Однак зараз у магазинах можна знайти й з терміном придатності до двох років.

Експерти рекомендують також не купувати дешеве морозиво, оскільки воно, ймовірно, з великим вмістом пальмової олії замість натурального молока. Крім того, у дешевому морозиві та дешеві хімічні домішки, ароматизатори, барвники, стабілізатори смаку. Високої якості морозиво — пломбір і вершкове.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які продукти найбільше подорожчали за останній рік в Україні. За даними Держстату, найбільше зросла вартість овочів та базових товарів.