Це кафе звели спеціально для американського президента: де воно знаходилось і що там сьогодні (фото)

Як візит президента Ніксона змінив Куренівку назавжди

У самому серці Куренівки, одного з найстаріших районів української столиці, колись стояв заклад, який назавжди залишився в пам'яті киян. Це кафе "Пінгвін", що було за адресою вулиця Фрунзе (нині Кирилівська), 125.

Це була справжня візитівка Києва, символ епохи та улюблене місце відпочинку для цілих поколінь мешканців міста. "Пінгвін" довів, що навіть невелике кафе може перетворитися на культурний феномен, якщо він відповідає потребам спільноти та духу часу.

Як з'явилося кафе

1972 рік став переломним для історії кафе "Пінгвін". Саме тоді Київ готувався до візиту президента США Річарда Ніксона — події неабиякого політичного значення в період найгострішого протистояння Холодної війни. Радянська влада прагнула продемонструвати американському лідеру привабливий образ столиці УРСР, тому було прийнято рішення про створення сучасного закладу, який би справив враження на високого гостя.

Архітектурне рішення виявилося революційним для свого часу. "Пінгвін" проєктували у стилі американських дорожніх кафе — смілива ідея, яка мала підкреслити відкритість радянського суспільства до західних впливів. Цей крок був частиною більш широкої стратегії дипломатичного зближення між двома наддержавами.

За створення унікального проєкту відповідав київський архітектор Семен Давидович Однопозов — талановитий фахівець, чиє ім'я, на жаль, мало відоме широкому загалу. Однопозов отримав складне завдання: спроєктувати будівлю, яка б органічно вписалася у міський ландшафт Куренівки, але водночас відповідала б вимогам офіційного прийому іноземного президента.

Архітектор блискуче впорався з поставленим завданням. "Пінгвін" став зразком модерністської архітектури, що поєднувала функціональність із естетичною привабливістю. Стримане, але сучасне оздоблення закладу створювало затишну атмосферу, яка приваблювала відвідувачів різних поколінь.

Культурний феномен радянського Києва

Для мешканців Києва "Пінгвін" швидко перетворився на набагато більше, ніж звичайне кафе. Це було улюблене місце відпочинку, де подавали найсмачніше морозиво у місті, ароматні тістечка та різноманітні коктейлі. Особливу любов заклад здобув серед дітей, які заходили сюди після школи, щоб поласувати улюбленими солодощами.

"Пінгвін" функціонував як своєрідний соціальний центр району. Тут збиралися цілі родини, зустрічалися друзі, проводили час студенти та пенсіонери.

Буремні 90-ті та останні роки існування

Після розпаду Радянського Союзу кафе перейшло у приватні руки, як і безліч інших подібних закладів. Новим власникам вдалося зберегти його протягом бурхливих 90-х років — періоду економічної нестабільності та кардинальних суспільних змін. Попри всі труднощі, "Пінгвін" продовжував працювати, адаптуючись до нових реалій ринкової економіки. Заклад пережив гіперінфляцію, економічні кризи та зміни споживчих звичок, залишаючись вірним своїй ролі громадського центру Куренівки.

Однак час виявився нещадним і до легендарного кафе. У вересні 2011 року, всього за рік до свого сорокаріччя, "Пінгвін" остаточно припинив існування. На місці улюбленого киянами закладу відкрилася аптека.

Раніше "Телеграф" розповідав про бар, який став символом свободи та дисидентства. Це місце, яке назавжди увійшло в історію Києва не лише як затишний заклад з ароматною кавою та міцним коньяком, а і як осередок культурного спротиву радянської епохи.