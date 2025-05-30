Это кафе построили специально для американского президента: где оно находилось и что там сегодня (фото)

Как визит президента Никсона изменил Куреневку навсегда

В самом сердце Куреневки, одного из старейших районов украинской столицы, когда-то стояло заведение, которое навсегда осталось в памяти киевлян. Это кафе "Пингвин", что было по адресу улица Фрунзе (ныне Кирилловская), 125.

Это была настоящая визитная карточка Киева, символ эпохи и любимое место отдыха для целых поколений жителей города. "Пингвин" доказал, что даже небольшое кафе может превратиться в культурный феномен, если он отвечает потребностям сообщества и духу времени.

Как появилось кафе

1972 год стал переломным для истории кафе "Пингвин". Именно тогда Киев готовился к визиту президента США Ричарда Никсона — события незаурядного политического значения в период острейшего противостояния Холодной войны. Советская власть стремилась продемонстрировать американскому лидеру привлекательный образ столицы УССР, поэтому было принято решение о создании современного заведения, которое произвело бы впечатление на высокого гостя.

Архитектурное решение оказалось революционным для своего времени. Пингвин проектировали в стиле американских дорожных кафе — смелая идея, которая должна была подчеркнуть открытость советского общества к западным влияниям.

За создание уникального проекта отвечал киевский архитектор Семен Давидович Однопозов — талантливый специалист, чье имя, к сожалению, мало известно широкой общественности. Однопозов получил сложную задачу: спроектировать здание, которое органично вписалось бы в городской ландшафт Куреневки, но в то же время отвечало бы требованиям официального приема иностранного президента.

Архитектор блестяще справился с поставленной задачей. "Пингвин" стал образцом модернистской архитектуры, сочетающей функциональность с эстетической привлекательностью. Сдержанное, но современное убранство заведения создавало уютную атмосферу, которая привлекала посетителей разных поколений.

Культурный феномен советского Киева

Для жителей Киева "Пингвин" быстро превратился в нечто гораздо большее, чем обычное кафе. Это было любимое место отдыха, где подавали вкуснейшее мороженое в городе, ароматные пирожные и разнообразные коктейли. Особую любовь заведение получило среди детей, которые заходили сюда после школы, чтобы полакомиться любимыми сладостями.

"Пингвин" функционировал как своеобразный социальный центр района. Здесь собирались целые семьи, встречались друзья, проводили время студенты и пенсионеры.

Бурные 90-е и последние годы существования

После распада Советского Союза кафе перешло в частные руки, как и множество других подобных заведений. Новым владельцам удалось сохранить его в течение бурных 90-х годов – периода экономической нестабильности и кардинальных общественных перемен. Несмотря на все трудности, "Пингвин" продолжал работать, адаптируясь к новым реалиям рыночной экономики. Заведение пережило гиперинфляцию, экономические кризисы и изменения потребительских привычек, оставаясь верным своей роли общественного центра Куреневки.

Однако время оказалось беспощадным и к легендарному кафе. В сентябре 2011 года, всего за год до своего сорокалетия, Пингвин окончательно прекратил существование. На месте любимого киевлянами заведения открылась аптека.

Ранее "Телеграф" рассказывал о баре, который стал символом свободы и диссидентства. Это место, которое навсегда вошло в историю Киева не только как уютное заведение с ароматным кофе и крепким коньяком, но и как центр культурного сопротивления советской эпохи.