У Києві з’явився величезний малюнок прямо на асфальті: що він означає (фото)

Художниця пояснила, що символізую мурал

На Контрактовій площі в Києві з’явився незвичний арт-об’єкт — барвистий орнамент просто на дорозі. Малюнок створила художниця Аня Лені в межах проєкту тактичного урбанізму, який реалізується на Подолі за участю відомого данського урбаніста Мікаеля Колвілл-Андерсена.

Про це розповіли у сюжеті телеканалу "Київ24". Як пояснюють, центральний елемент композиції — квітка маку, символ стійкості, відродження і надії.

За словами авторки, малюнок — це прояв любові до Києва і людей, які мріють про комфортне і красиве міське середовище.

"Цей проєкт — про вдячність і любов до міста та до людей, які вірять у красу й спільну дію", — зазначила Аня Лені.

Мурал поки що не завершений, проте домалювати його збираються вже цими вихідними.

Малюнок на Контрактовій площі

Також киянам нагадали, що у суботу, з 10:00 до 17:00 відбудеться толока. Волонтерів запрошують допомогти з розфарбуванням, висадкою квітів, встановленням лавок і облаштуванням простору. Кожен охочий може долучитися або прийти подивитися.

Раніше "Телеграф" писав, куди повести малечу цими вихідними в Києві. У місті проведуть безплатні розваги до Дня захисту дітей з 31 травня по 1 червня.