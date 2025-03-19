Там збиралася богема: як виглядало кафе "Харків’янка" та чому його називали "Кулемет"

Цей заклад залишиться у пам’яті городян як яскравий символ своєї епохи

Будь-яке місто важко уявити без закладів громадського харчування, які стають не просто місцями для їжі, а справжніми символами епохи. Раніше ми розповідали історію легендарного кафе "Кристал", розташованого в центрі Харкова. Тепер пропонуємо дізнатися про не менш знакове місце – кафе "Харків’янка", яке довгі роки було улюбленим місцем відпочинку для багатьох городян.

"Харків’янка" знаходилася на першому поверсі будівлі на вулиці Сумській, 36/38, та займала просторе приміщення площею 1400 квадратних метрів. Це кафе-автомат було справжньою інновацією для свого часу: тут не було звичних буфетниць та барменів – відвідувачі самі купували жетони, які потім використовували в автоматах для одержання бутербродів, кави та навіть коньяку. Саме ця незвичайна система обслуговування, а також характерний звук працюючих автоматів дали закладу нову народну назву – "Кулемет".

"Харків’янка" знаходилась у самому серці міста

Харків’янин Володимир Карцовник у Facebook згадував: "Коли відкрили кафе-автомат "Харків’янка" на Сумській, ніхто не думав, що ця назва буде витіснена гучним, як черга, словом — "Кулемет!" Там все було незвичайно: ліфт з апетитними бутербродами і тістечками отримати бажане".

За його словами, особливу популярність мала кава, яку можна було взяти з коньяком. Щедра порція алкоголю заглушала аромат напою, але відвідувачів це анітрохи не бентежило – навпаки, це додавало відчуття дорослості та певної богемності.

Згодом у "Харків’янці" з’явилося окреме приміщення – коктейль-бар, потрапити до якого можна було через вузький коридор. Цей бар, ймовірно, був одним із перших подібних закладів у Харкові. Тут за 1 рубль 40 копійок можна було замовити коктейль "Вогненна куля", розслабитися в напівтемряві та насолодитися гарною музикою. "Кулемет" приваблював найрізноманітнішу публіку — харківську богему, студентів, викладачів, вчених. Це місце не просто збирало людей, воно їх знайомило, зводило і навіть розводило.

Заклад "Кулемет". Фото: Павло Науменко

На початку 1990-х років кафе втратило свою унікальність і перетворилося на звичайний заклад комунального харчування, втративши колишню атмосферу. У 2007 році на його місці відкрився ресторан "Кулемет", де власники спробували відродити дух легендарного кафе, але вже в іншому форматі. Інтер’єр був оформлений у стилі "революційної романтики", а головним символом став Нестор Махно.

Проте заклад проіснував недовго – за кілька років його закрили, і на цьому місці з’явився ресторан японської кухні "Тануки", який працював аж до початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. У лютому 2025 року будинок було пошкоджено внаслідок чергового обстрілу.