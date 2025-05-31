Сирський заявив про активізацію Росії ще на одному напрямку. Ворог активно наступає (карта)

Росіяни ведуть активні наступальні дії

У травні росіяни значно активізувалися на Запорізькому напрямку. Противник проводить там активні наступальні дії.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Він провів підсумкову нараду за результатами діяльності Збройних Сил України у травні 2025 року. Основні зусилля ворог зосередив на Покровському, Торецькому, Лиманському, Новопавлівському напрямках, а також на прикордонних районах Сумської області. Проте росіяни активізувалися і на Запоріжжі.

"Значно активізувався (ворог, — ред.) на Запорізькому напрямку, де проводить активні наступальні дії", — зазначив Сирський.

Що кажуть у Генштабі

Генеральний Штаб Збройних Сил України розповів про ситуацію на фронті у Запорізькій області. У ранковому зведенні 31 травня він повідомив, що минулої доби, 30 травня, на Гуляйпільському напрямку боєзіткнень не було.

Проте ворог провів чотири штурми позицій Сил Оборони на Оріхівському напрямку. Росіяни штурмували в районі Степового та в напрямку Новоданилівки.

Як розповідав "Телеграф", Джордж Баррос, який очолює групу російської та геополітичної розвідки в Інституті вивчення війни, оцінив ризики захоплення Запорізької та Донецької областей Росією. На його думку, протягом наступних двох років вони не зможуть цього зробити.