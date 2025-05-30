Підготували ворогу пекельну пастку. Бунечко оцінив загрозу нового наступу росіян з Білорусі

Тільки торік на фортифікації спрямовали понад 2,5 млрд грн

Влада Житомирської області врахувала всі помилки, допущені на початку повномасштабного російського вторгнення через Білорусь. Було суттєво посилено захист державного кордону, і там постійно перебувають військові підрозділи, які продовжують нарощування оборонних рубежів.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів голова Житомирської ОВА, полковник СБУ Віталій Бунечко. Він пояснив, чи бачить загрозу повторного заходу ворожих військ через північний кордон з Білорусі.

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— Ми підготували для ворога справжню пекельну пастку. Малопомітні перешкоди, рови, повністю вздовж кордону облаштовано взводні і ротні опорні пункти, які є базою нашої оборони. Спершу ми будували такі укріплення за власним баченням, але потім, коли військові вже за розрахунками та планами Генерального штабу ставили нам завдання щодо розбудови лінії оборони кордону, виявилося, що все було організовано добре, — каже губернатор.

За його словами, на початку повномасштабного вторгнення, виходячи з власного розуміння обставин і наявних умов та можливостей, необхідних для оборони кордону, правильно розташували взводні та ротні опорні пункти.

Минулого року на побудову фортифікацій було спрямовано понад 2,5 млрд грн з різного рівня бюджетів. Побудовано 100% фортифікаційних споруд, які було заплановано минулого року. На кордоні справді глибоко ешелонована система захисту. Плюс до того, військові постійно моніторять і доповідають про накопичення особового складу та техніки противника по той бік кордону, — пояснив очільник області.

— Станом на кінець травня можу сказати, що прямої загрози вторгнення на Житомирщину з боку Білорусі нема. Жителі наших північних громад на цей час знаходяться в безпеці. Наприклад, місто Овруч живе повноцінним життям. Коштом естонського уряду побудували там дитячий садок, в який ходять нині 185 дітей. В місто Малин, яке сильно бомбардували в перші дні, повернулись люди. Зараз це десь 95% довоєнного населення, в той час, як навесні 2022-го залишилось близько 30%.

Ми відновлюємо та розвиваємо наші північні райони і громади, щоб показати, що люди там у безпеці, зокрема й тому, що ми потужно захистили наш кордон. Водночас регіон продовжує страждати від повітряних атак, — підсумував Віталій Бунечко.

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