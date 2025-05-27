Путін готує останній "великий бій"? Названі міста, які ворог хоче захопити цього літа

Росія готує вирішальний наступ у Донбасі

Влітку росіяни спробують захопити ключові міста Донбасу — Покровськ та Костянтинівку. Аналітики кажуть, що це може бути остання велика спроба Путіна виграти війну силою.

Паралельно ворог атакуватиме на півночі — у Сумській та Харківській областях, щоб відтягти наші війська від головного напряму. Про це пише The Washington Post.

За даними видання, зараз росіяни контролюють близько 70% Донецької області. Вони хочуть захопити її повністю — це головна мета Путіна після того, як не вдалося взяти Київ у 2022 році.

Експерти прогнозували падіння Покровська та Костянтинівки ще минулого літа, але масштабні зусилля України з оборони цих міст дозволили втримати позиції. Костянтинівка зараз у складному становищі — росіяни можуть атакувати її з трьох боків, сказав виданню науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень України Микола Бєлєсков.

Водночас на кордоні Сумської та Харківської областей зосереджено 125 тисяч російських військових, чого недостатньо для захоплення обласних центрів. Представник військової розвідки України Андрій Черняк сказав виданню, що росіяни використовуватимуть ці сили для створення "буферних зон" уздовж кордону. За його словами, ворог вже захопив чотири села біля кордону в Сумській області, намагаючись тиснути на обласний центр.

Україна продовжує оборонятися та робить кожен метр землі дуже дорогим для ворога, пише The Washington Post. Однак важливо, щоб Захід і далі давав нам зброю.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, про останній шанс Путіна. Ми розповідали, чому він максимально тисне на фронті і тягне з переговорами.