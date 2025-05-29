Наступ РФ провалиться? Що прикордонники говорять про штурм Сумської області (свіжі карти)

Накопичення сил почалось ще пару місяців назад

Росія має достатньо сил та накопичила чимало військових біля кордону з Сумською областю. Цей процес почався ще кілька місяців назад.

Про це розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. За його словами, РФ докладає максимум зусиль, аби продовжувати свій наступ.

"У ворога достатньо сил, щоб здійснювати дію по відношенню до нашого кордону, щоб створити спробу атаки по території України", — сказав Демченко.

Зауважимо, що вже кілька днів Росія атакує Сумську область. В адміністрації області вже навіть підтвердили захоплення кількох населених пунктів, однак Генштаб України ще не включає у свої зведення ці дані.

Бої в Сумській області

Демченко наголосив, що українські служби регулярно фіксують зміни активності росіян у прикордонних зонах. Наразі ж спостерігається значне накопичення сил, яке триває кілька місяців. Йдеться і про військових, і про техніку, яку окупанти стягують до кордону з Україною.

"Ворог дійсно має велику кількість сил та засобів в межах Курської області. Зокрема, накопичення почалося ще з того моменту, коли Росія намагалася і пробувала витіснити СОУ, які вели свою операцію в межах Курщини", — пояснює речник прикордонної служби.

Раніше "Телеграф" розповідав, чого чекати далі після наступу Росії на Сумщину. На думку полковника ЗСУ в запасі Романа Світана, є кілька варіантів.