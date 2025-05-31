Сырский заявил об активизации России еще на одном направлении. Враг активно наступает (карта)

Россияне стараются продвинуться

В мае россияне значительно активизировались на Запорожском направлении. Противник проводит там активные наступательные действия.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он провел итоговое совещание по результатам деятельности Вооруженных сил Украины в мае 2025 года. Основные усилия враг сосредоточил на Покровском, Торецком, Лиманском, Новопавловском направлениях, а также приграничных районах Сумской области. Однако россияне активизировались и на Запорожье.

"Значительно активизировался (враг, — ред.) на Запорожском направлении, где проводит активные наступательные действия", — отметил Сырский.

Что говорят в Генштабе

Генеральный Штаб Вооруженных Сил Украины рассказал о ситуации на фронте в Запорожской области. В утренней сводке 31 мая он сообщил, что за прошедшие сутки, 30 мая, на Гуляйпольском направлении боестолкновений не было.

Однако враг провел четыре штурма позиций Сил Обороны на Ореховском направлении. Россияне штурмовали в районе Степного и в направлении Новоданиловки.

Как рассказывал "Телеграф", Джордж Баррос, возглавляющий группу российской и геополитической разведки в Институте изучения войны, оценил риски захвата Запорожской и Донецкой областей Россией. По его мнению, в течение следующих двух лет они не смогут этого сделать.