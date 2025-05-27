Росіяни лізуть все сильніше: що буде з їхнім наступом на Донеччину та Дніпропетровщину

Панікувати щодо Дніпропетровщини зарано, однак варто бути уважними

Російська війська за минулий тиждень вперше з грудня 2024 року захопили понад 100 кілометрів квадратних території в Україні. Аналітики пояснюють це зростанням інтенсивності штурмових дій та відкладеним ефектом тривалих наступальних операцій.

Про це свідчать дані OSINT-проєкту Deepstate. Загалом за тиждень російська армія просунулась на 187 кілометрів квадратних, з яких 62 – припадають на територію на сході Сумської області, раніше вважані "сірою зоною". Навіть без врахування цього сегмента просування склало понад 120 кілометрів квадратних – найшвидше з початку 2025 року.

Найбільше просування зафіксовано на напрямках Покровськ — Костянтинівка та Торецьк, де росіяни захопили 88 кв. кілометрів, прорвавши оборону ЗСУ вздовж траси Т0504. Крім того, 32 кв. кілометри перейшли під контроль РФ на північ від Великої Новосілки, а ще 4 кв. км. – у районі Вовчанська на півночі Харківської області.

OSINT-аналітик Кирило Михайлов вважає, що ці дані свідчать про початок російського літнього наступу, зокрема на стику Покровського і Торецького напрімків, на західному фланзі Покровського напрямку в бік Дніпропетровської області, а також на Південно-Донецькому напрямку в районі Богатиря та Відрадного. Він також зазначає, що зростання темпів просування пов’язане з відкладеним ефектом тривалих операцій, наприклад, після формування "кишені" на захід від Торецька.

У коментарі для "Телеграфа" військовий оглядач Олег Старіков докладно розтлумачив потенційні ризики у разі, якщо російські війська спробують захопити тактичні висоти західніше Костянтинівки та Часового Яру, як це раніше припустив французький аналітик Клеман Молін.

"Війна — це насамперед політичне явище, а вже потім — воєнне. Якщо завтра її зупинять на політичному рівні, ці висоти не будуть мати жодного значення. Тому оцінювати ситуацію потрібно в двох площинах — військовій і політичній. Політично — або зупиняться, або підуть на створення буферної зони. Військово — все залежить від того, як діятиме українське командування", — пояснив Старіков.

За його словами, висоти самі по собі не є критичним чинником. Ключова проблема — завершення міської агломерації та вихід на відкриту місцевість, де оборонятися значно складніше: "У полі не допоможуть ані бункери, ані "лінії Маннергейма" — все буде знищено ударами ФАБів".

Експерт також вказав на ризик виникнення "тактичної кризи", яка без адекватної реакції може перерости в оперативно-тактичну. "Все залежить від того, чи зможемо перекинути туди резерви. Якщо резервів немає — буде просування. Якщо є — можливо стабілізувати ситуацію, як це було нещодавно на Покровському напрямку, де ЗСУ зупинили ворога після ротацій і посилення командування", — додав він.

Старіков окремо наголосив: наразі в планах ворога немає прямого захоплення Дніпропетровської області. Втім, якщо допускати стратегічні помилки — це може змінитися: "Як і з Сумщиною — ще місяць тому окупація здавалася малоймовірною, але РФ змогла зайти на 10 км".

Експерт уточнив, що військові не мислять адміністративними межами — для них існує лише географія маневру. За його словами, у разі просування через західний фланг Покровського напрямку РФ не ставитиме за мету окупацію Дніпропетровщини, а лише спробує вийти у фланг і оточити Покровськ. Особливо важливим у цьому контексті є Павлоград — ключовий тиловий хаб для української логістики в регіоні.

"Вони прагнуть перерізати дорогу між Павлоградом і Покровськом, як уже зробили це зі сходу — з боку Мирнограда і на південь, то залишається лише північ і захід. І ці напрямки будуть під ударом", — резюмував Старіков.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що російські війська зайняли чотири населені пункти на території Сумської області. Мова йде про прикордонні села, розташовані неподалік від району, де ЗСУ проводили операцію в Курській області.