Сумы – не главная цель? Какие города Россия стремится захватить этим летом

Эти направления считаются самыми ожесточенными

Летнее наступление россиян может быть направлено не на Сумщину, а на самые ожесточенные направления Донбасса. Армия РФ до сих пор не оставила надежды оккупировать Покровск и Краматорск.

Об этом пишет Украинская правда, ссылаясь на источники. На Краматорском и Покровском направлениях размещены наиболее густонаселенные пункты Донбасса и Россия хочет их захватить.

"В высшем командном составе Сил обороны убеждены, что вероятное летнее наступление россиян будет сосредоточено именно на Донбассе (а не на Сумщине, где оккупанты активно двигаются и закрепляются на украинской территории вдоль границы)", — говорится в материале.

Ситуация в Сумской области на карте

По мнению собеседника, россиян интересует Краматорская агломерация, в которую входят четыре города вдоль дороги Н-20: Константиновка, Дружковка, Краматорск и Славянск. Там проживает не менее 200-300 тысяч гражданских граждан.

"С 2022 года эти города стали фактически хребтом для огромной части украинской группировки в Донецкой области — местом для размещения и обеспечения украинских сил. Приближение россиян даже к одному из этих городов будет представлять угрозу для всех других", — пишет УП.

Кроматорская агломерация на карте

Краматорское направление

Еще в начале весны большинство военных думали, что именно это направление станет целью наступления россиян летом, а в частности Константиновка – самый близкий к линии столкновения город из Краматорской агломерации. Это подтверждали и усиление обстрелов, и первые залеты вражеских FPV-дронов в город.

Еще армия РФ прорвалась за дорогу Покровск — Константиновка в районе Малиновки — Новой Полтавки — Новооленовки. Из-за этого образовалось угрожающее выступление — 10+ километров в длину и где-то столько же в ширину. Расстояние от выступа до окрестностей Константиновки составляет 10-12 километров. Россияне продолжают штурмовать это направление пехотой и бронетехникой.

По мнению собеседника УП, созданное выступление может способствовать движению россиян на север и захвату еще одного крупного города – Дружковки. В таком случае оно станет западной "клешней" для окружения Константиновки и Дружковки, а восточную — россияне создадут, продвигаясь от Часового Яра. Такая стратегия позволит России "откусить" половину Краматорской агломерации, не ввязываясь в городские бои.

"Нарастив усилия на выступлении между Покровском и Константиновкой, россияне могут пойти на Торское, западнее Дружковки, а с другой стороны – пойти на Дружковку из Часового Яра. И вот этот весь кусок может быть большой проблемой, если россиян не остановить. Зачем им лезть в Константиновку? Так под угрозой будет и Дружковка, и все наши пути снабжения", – отмечает проинформированный собеседник УП.

Покровское направление

Аналитик "Вернись живым" Глеб Волосский считает, что даже сегодняшнее смещение фокуса фронта россиян не свидетельствует об их отказе захватить Покровск. Ведь, во-первых, россияне могут использовать выступление на трассе Покровск – Константиновка, чтобы дойти до Покровска с востока или сформировать восточную клешню для охвата города. Однако вариант с окружением пока выглядит маловероятным.

Покровск на карте

Во-вторых, Россия не ослабила давление южнее Покровска – в районе села Шевченко и продолжает штурмовать юго-западнее города – в районе Новоалександровки, Котляровки и Троицкого. Эти села расположены перед админграницей с Днепропетровщиной, и именно этот участок сейчас наиболее чувствительный.

Также не следует забывать и о Новопавловском направлении, которое ежедневно атакуют оккупанты. Активные бои здесь прогнозируются уже в конце июня – начале июля. Кроме того, россияне в 2 км от Днепропетровской области и это расстояние они вполне могут преодолеть.

Расстояние фронта в Днепропетровскую область

Ранее "Телеграф" рассказывал, что названы города, которые враг хочет захватить этим летом.