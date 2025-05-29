"Тільки після..." Зеленський сказав, коли в Україні запанує мир

Міжнародна спільнота має посилити тиск

Президент України Володимир Зеленський закликав міжнародну спільноту посилити тиск на Росію. Він переконаний, що очільник РФ Володимир Путін не готовий до стійкого миру.

Про це президент заявив в інтерв'ю німецькому телеканалу RTL, цитує Tagesschau. За його словами, міжнародний тиск може пришвидшити завершення війни.

"Ми не маємо достатнього тиску. Провідні держави роблять недостатньо. США залучені, але не на 100%. Інші держави, такі як Китай чи інші держави Глобального Півдня, стримуються. Путін чіпляється за своє місце", — каже Зеленський.

Він переконаний, що стійкий мир можливий після Путіна, а за час його головування Кремля — це важка задача. Особливо враховуючи те, що навіть міжнародні партери не тиснуть в достатній мірі.

"У нас буде справедливий мир, але, можливо, тільки після Путіна. Але мир, який починається з припинення вогню, а потім з подальших кроків до тривалого миру, може розпочатися вже завтра", — додав президент.

Нагадаємо, міністр оборони Рустем Умєров сказав, що Україна передала Росії свій меморандум і тепер чекає російський документ. Він поставив умову: Москва має надіслати свій меморандум протягом чотирьох днів.

Раніше "Телеграф" розповідав про, що Зеленський говорив із журналістами наприкінці травня.