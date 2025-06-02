"Сил недостатньо": що відомо про наступ росіян на Харківщині та які у нього перспективи (карта)

Росія не вважає цей напрямок першочерговим

Частина півночі Харківської області, а також район Куп’янська щоденно перебувають під масованими російськими обстрілами. Від частини населених пунктів фактично нічого не залишилося – попри це, для мешканців регіону ця земля залишається домом.

Для багатьох мир — це привілей

Про це жителі області пишуть та говорять в соціальних мережах. Попри обстріли, певна частина людей все ще залишається в цих містах. До прикладу, один з користувачів опублікував відео з гірким жартом: "Здам квартиру в центрі. Під ремонт" – та кадрами зі зруйнованих обстрілами кімнат.

Через близькість до фронту залишатися в Куп’янську практично неможливо, однак час від часу вихідці з населеного пункту його відвідують. Одна з них опублікувала відео з щемливим підписом: "Сьогодні їздила додому в Куп’янськ. Забирала свої речі. І, мабуть, востаннє була там… Місто, яке було моїм, яке пам’ятає моє дитинство, стало зовсім іншим. Війна не залишила жодного куточка неушкодженим. Постійні прильоти, руйнування, порожні вулиці… Там більше неможливо жити. Складно прийняти, що більше не повернуся додому. Але зараз це вже не дім – це зона бойових дій. Бережіть себе і цінуйте кожен мирний день. Бо він – не норма, а привілей".

В коментарях мешканці інших населених пунктів – Ківшарівки, Куп’янська-Вузлового – ділилися своїми історіями про втрачений дім.

"Мій дім зруйновано. Я більше ніколи не попаду в своє село, у свою квартиру, ніколи не посиджу у дворі, не прийду в свою школу, не пройдусь селом, наповненим людьми. Мої батьки живуть в іншій країні, я не бачила їх майже три роки… Я переживу, якщо тобі не сподобаюсь", – вихідці з Липців Харківської області долучаються до популярного в соцмережах тренду.

Росія то наступає, то здійснює ротації

Бої на Харківському напрямку, залишаються інтенсивними – 2 червня було зафіксовано три зіткнення поблизу Фиголівки, Глибокого та Красного Першого. Водночас обговорення нібито масштабного наступу на Харків, яке підхопили західні медіа та українські Telegram-канали, не знаходить підтвердження ані в оперативних зведеннях, ані в аналітиці експертів.

Генеральний штаб ЗСУ спростував інформацію про зосередження на російському кордоні 50-тисячного російського угрупування. Представник ОТУ "Харків" Павло Шамшин запевнив, що радше йдеться про ротацію та обмежене накопичення резервів у прикордонні.

ISW у щоденному звіті за 1 червня підтвердив: російські війська продовжують наступ в Харківській області, але жодних підтверджених територіальних здобутків не мали. Згідно з мапами ISW, росіяни активні на трьох напрямках – північніше Харкова в бік Липців, північно-східніше – у районі Вовчанська, а також у зоні Куп’янська.

Аналітики зазначають, що головною метою дій РФ є не подальше захоплення Харкова, а відтискання ЗСУ від державного кордону, щоби вийти на рубежі, з яких можливе ураження околиць міста ствольною артилерією.

Загалом, зазначають в ISW, у зоні бойових дій працюють підрозділи зведеного складу – зокрема, загін спецпризначення "Анвар" та інших підрозділів. Також, за даними аналітиків, наступальні дії ведуться і на Куп’янському напрямку – поблизу Нової Кругляківки, Піщаного, Степової Новоселівки, Загризового та Надії. Разом з тим, жодна з атак успіху не мала. Згадуються й непідтверджені заяви російських воєнних блогерів щодо просування на північному сході Куп’янська, однак ISW окремо підкреслює:

"Жодних доказів успішних просувань на цих ділянках не виявлено. Дані супутникового моніторингу та візувальні свідчення це не підтверджують".

Не захоплення міст, а створення буферної зони

Усі ці дані, на думку аналітичного центру, свідчать про локальну активність РФ, спрямовану на створення "буферної зони" в прикордонні. Глибоких оперативних проривів не відбувається, а застосування обмежених контингентів без технічного переважання вказує, що головний задум – не стратегічне охоплення, а тактична дестабілізація.

Такої ж думки дотримується й військовий експерт Олег Старіков. У коментарі для "Телеграфа" він наголосив, що Харківський напрямок наразі не є головним для російського командування, а відіграє роль допоміжного:

"Там сил недостатньо для проведення операції оперативного рівня. Тільки тактичні бої з метою створення буферної зони", – вважає аналітик.

Старіков звертає увагу на специфіку контингенту, який діє в цьому районі. Йдеться про підрозділи Ленінградського військового округу, які, за його словами, не мають належного кадрового потенціалу:

Олег Старіков

"Там немає підрозділів на постійній основі. Коли надходить команда "направити війська", спрямовують найгірших – у сенсі підготовки. Там служать або найменш кваліфіковані, або найменш боєздатні", – пояснив експерт.

Розмови про можливий наступ на Харків він називає необґрунтованими. За його оцінкою, навіть з урахуванням усіх перекинутих у прикордоння сил, РФ має не більше 40-50 тисяч військових на цьому напрямку.

"Це максимум на два корпуси. Наступ на Харків – місто з населенням у понад мільйон – цього смішно мало. Для серйозної операції потрібно щонайменше 200-300 тисяч".

Основна мета таких дій, на думку експерта, – створення буферної зони насамперед у Бєлгородській області. Така "санітарна смуга" потрібна Кремлю для телевізійної картинки, а не для реального розширення лінії фронту.

"Згідно з військовою наукою, для того, щоб щось зробити, треба спочатку розосередитися, потім зосередитися, вдарити, розосередиться. Там війська як стояли, і стоять. Сил військових та засобів збройної боротьби, а також особового складу, які необхідні для проведення операції оперативного рівня, там немає. Там тільки є тактичний рівень. А тактичний рівень не призводить до особливих змін лінії фронту", – пояснює експерт.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у Харківській області оголошено три тендери на ремонт дорожнього покриття загальною сумою понад 130 мільйонів гривень. Відновлювальні роботи планується проводити на автошляхах, що прилягають до зони бойових дій.