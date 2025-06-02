Зникли під час гри у хованки: на Харківщині шукають трьох дітей, які не повернулися додому (фото)

Поліція просить допомоги у пошуках

На Харківщині зникли троє дітей, які грали в хованки біля будинку сімейного типу. Це сталося 1 червня близько п'ятої вечора в селі Бунакове Лозівського району.

Діти пішли грати разом з іншими вихованцями будинку сімейного типу, але додому не повернулися. Про це повідомляє поліція Харківської області.

Правоохоронці шукають 11-річну Аліну Терехову, 12-річного Дениса Українцева та 13-річну Наталію Українцеву. Всі інші діти, які брали участь у грі, повернулися вчасно.

Прикмети дітей:

Аліна Терехова має зріст 160 сантиметрів, у дівчинки довге русяве волосся. Аліна була у чорних шортах та чорній футболці.

Денис Українцев на зріст приблизно 150 сантиметрів, волосся темне, коротке. Був одягнений у блакитні шорти, сіру футболку та сірі кросівки.

Наталія Українцева — зріст 160 сантиметрів, довге русяве волосся. На дівчинці були жовті шорти, жовта футболка та сині капці.

Поліція просить усіх, хто має інформацію про місцеперебування дітей, терміново зв'язатися за телефонами: 102, 0574522959 або 0667084960.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у Львові знайшли о 7 ранку на сходах двох дівчат в безпорадному стані. Вони отруїлися алкоголем.