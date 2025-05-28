Коли до фронту кілька кілометрів: на Харківщині виділили десятки мільйонів на ремонт доріг

На прифронтовій Харківщині ремонтуватимуть три траси

На Харківщині оголосили три тендери на ремонт доріг загальною вартістю понад 130 мільйонів гривень. Роботи планують проводити на ділянках, які розташовані поблизу лінії фронту.

Відповідні тендери оголосили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури Харківської області. Всі три закупівлі стосуються аварійних робіт та поточного ремонту державних автошляхів у регіоні, де тривають бойові дії. Тендери розміщені на сайті Prozorro.

Найбільший тендер передбачає ремонт дороги Р-79 Сахновщина – Ізюм – Куп'янськ – контрольно-пропускний пункт "Піски" на суму 55 мільйонів гривень. Роботи охоплюють різні ділянки траси протяжністю від нульового кілометра до 192-го кілометра.

Другий тендер вартістю 47 мільйонів гривень стосується траси Т-21-14 Приколотне – Великий Бурлук – Дворічна. Ремонтувати будуть окремі відрізки дороги від початку траси до 36-го кілометра.

Третій тендер найменший за вартістю – майже 29 мільйонів гривень. Він передбачає відновлення дороги Т-21-04 Харків – Вовчанськ – контрольно-пропускний пункт "Чугунівка" на ділянці з 12-го по 37-й кілометр.

Раніше "Телеграф" також писав, що у Києві хочуть витратити понад 70 мільйонів на "почесні поховання".