"Наступають за однією схемою". Чи є реальна загроза захоплення Росією нових обласних центрів

Росія настає вже близько півтора року за тією ж схемою

Для наступу на великі міста недалеко від лінії фронту, наприклад Суми чи Харків, росіянами потрібно створити значне угруповання, зібрати його та атакувати за відповідними напрямками, які є релевантними для такого наступу. Однак, інформації про те, що таке угруповання створюється, зараз немає.

Таку думку висловив ізраїльський військовий браузер Давид Шарп в інтерв’ю OBOZ.UA. За його словами, якщо такого угруповання немає, значить зараз міркування про це мають суто філософський характер.

"Я скажу більше: Росія наступає з осені 2023 року, вже понад півтора року. Наступає приблизно за однією і тією ж схемою. Так, іноді є якісь несподіванки. Наприклад, невеликий наступ у Харківській області був нехай і не несподіванкою, але виходом за звичайні рамки. У звичайних межах вони тиснуть, шукають слабкі місця, намагаються потихеньку просунутися й домогтися обвалення фронту на якихось ділянках і далі просунутися більше. Приклад – Очеретине, Курахове, Селидове тощо", — каже Шарп.

Він додав, що для наступу великими силами на обласний центр ворогові необхідно ці великі сили зосередити та діяти всупереч логіці, яку вони використовують останні півтора року.

"Тож поки ми не бачимо угруповань, це філософська розмова. А ось проблем та їх реальних зусиль на інших ділянках фронту і так вистачає", — підсумував співрозмовник видання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що за даними військового експерта Ніко Ланге, Росія готує новий наступ. При цьому, крім "традиційних" цілей, вони також замахнулися ще на три українські області.