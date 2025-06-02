"Сил недостаточно": что известно о наступлении россиян на Харьковщине и какие у него перспективы (карта)

Россия не считает это направление первоочередным

Часть севера Харьковской области, а также район Купянска ежедневно находятся под массированными российскими обстрелами. От части населенных пунктов фактически ничего не осталось – несмотря на это для жителей региона эта земля остается домом.

Для многих мир — это привилегия

Об этом жители области пишут и говорят в социальных сетях. Несмотря на обстрелы, часть людей все еще остается в этих городах. К примеру, один из пользователей опубликовал видео с горькой шуткой: "Сдам квартиру в центре. Под ремонт" – и кадрами из разрушенных обстрелов комнат.

Из-за близости к фронту оставаться в Купянске практически невозможно, однако иногда выходцы из населенного пункта его посещают. Одна из них опубликовала видео с щемящей подписью: "Сегодня ездила домой в Купянск. Забирала свои вещи. И, пожалуй, последний раз была там… Город, который был моим, который помнит мое детство, стал совсем другим. Война не оставила ни одного уголка невредимым. Постоянные прилеты, разрушения, пустые улицы… Там больше невозможно жить. Сложно принять, что больше не вернусь домой. Но сейчас это уже не дом – это зона боевых действий. Берегите себя и цените каждый мирный день. Потому что он – не норма, а привилегия".

В комментариях жители других населенных пунктов – Ковшаровки, Купянска-Узлового – делились своими историями о потерянном доме.

"Мой дом разрушен. Я больше никогда не попаду в свою деревню, в свою квартиру, никогда не посижу во дворе, не приду в свою школу, не пройдусь селом, наполненным людьми. Мои родители живут в другой стране, я не видела их почти три года… Я переживу, если тебе не понравлюсь", — выходцы из Липцев Харьковской области приобщаются к популярному в соцсетях тренду.

Россия то наступает, то совершает ротации

Бои на Харьковском направлении, остаются интенсивными – 2 июня были зафиксированы три столкновения вблизи Фиголовки, Глубокого и Красного Первого. В то же время, якобы масштабное наступление на Харьков, которое подхватили западные медиа и украинские Telegram-каналы, не находит подтверждения ни в оперативных сводках, ни в аналитике экспертов.

Генеральный штаб ВСУ опроверг информацию о сосредоточении на российской границе 50-тысячной российской группировки. Представитель ОТГ "Харьков" Павел Шамшин заверил, что речь идет скорее о ротации и ограниченном накоплении резервов в пограничных.

ISW в ежедневном отчете за 1 июня подтвердил: российские войска продолжают наступление в Харьковской области, но никаких подтвержденных территориальных достижений не имели. Согласно картам ISW, россияне активны на трех направлениях – севернее Харькова в сторону Липцев, северо-восточнее – в районе Волчанска, а также в зоне Купянска.

Аналитики отмечают, что главной целью действий РФ является не дальнейший захват Харькова, а оттеснение ВСУ от государственной границы, чтобы выйти на рубежи, с которых возможно поражение окрестностей города ствольной артиллерией. В отчете указано:

В целом, отмечают в ISW, в зоне боевых действий работают подразделения сводного состава – в частности отряд спецназначения "Анвар" и другие подразделения. Также, по данным аналитиков, наступательные действия ведутся и на Купянском направлении – вблизи Новой Кругляковки, Песчаного, Степной Новоселовки, Загрызового и Надежды. Вместе с тем ни одна из атак успеха не имела. Упоминаются и неподтвержденные заявления российских военных блогеров о продвижении на северо-востоке Купянска, однако ISW отдельно подчеркивает:

"Никаких доказательств успешных продвижений на этих участках не обнаружено. Данные спутникового мониторинга и визуальные показания это не подтверждают".

Не захват городов, а создание буферной зоны

Все эти данные свидетельствуют о локальной активности РФ, направленной на создание "буферной зоны" в пограничных зонах.

Такого же мнения придерживается и военный эксперт Олег Стариков. В комментарии для "Телеграфа" он подчеркнул, что Харьковское направление пока не главное для российского командования, а играет роль вспомогательного:

"Там сил недостаточно для проведения операции оперативного уровня. Только тактические бои с целью создания буферной зоны", – считает аналитик.

Стариков обращает внимание на специфику действующего в этом районе контингента. Речь идет о подразделениях Ленинградского военного округа, которые, по его словам, не имеют надлежащего кадрового потенциала:

Олег Стариков

"Там нет подразделений на постоянной основе. Когда поступает команда "направить войска", направляют худших — в смысле подготовки. Там служат или менее квалифицированные, или менее боеспособные", — пояснил эксперт.

Разговоры о возможном наступлении на Харьков он называет необоснованными. По его оценке, даже с учетом всех переброшенных в пограничные силы, РФ имеет не более 40-50 тысяч военных на этом направлении.

"Это максимум на два корпуса. Наступление на Харьков – город с населением более миллиона – этого смешно мало. Для серьезной операции нужно по меньшей мере 200-300 тысяч ".

Основная цель таких действий, по мнению эксперта, – создание буферной зоны, прежде всего, в Белгородской области.

Такая санитарная полоса нужна Кремлю для телевизионной картинки, а не для реального расширения линии фронта.

"Согласно военной науке, для того, чтобы что-то сделать, надо сначала рассредоточиться, потом сосредоточиться, ударить, рассредоточиться. Там войска как стояли, и стоят. Сил там нет. Военных сил и средств вооруженной борьбы, а также личного состава, необходимых для проведения операции оперативного уровня, там нет. Там только есть тактический уровень. А тактический уровень это не приводит к особым изменениям линии фронта", – объясняет эксперт.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Харьковской области объявлено три тендера на ремонт дорожного покрытия общей суммой более 130 миллионов гривен. Восстановительные работы планируется проводить на дорогах, прилегающих к зоне боевых действий.