Росія знайшла новий небезпечний спосіб кошмарити Харків. Такого не було від початку повномасштабної війни

Кремль знову модернізує свою зброю

Росія вперше за все повномасштабне вторгнення атакувала Харків незвичайним FPV-дроном. Російський БПЛА мав бойову частину на базі РПГ (ручного протитанкового гранатомета).

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов. За його словами, такі російські дрони один з нових видів озброєння Росії.

"Вперше за весь час повномасштабного вторгнення противник застосував FPV-дрон з бойовою частиною на базі РПГ. Це нова, ще більш підступна загроза, що свідчить про спробу знайти "вразливі місця" в обороні міста", — йдеться у повідомленні.

За його словами, загалом за минулий тиждень у Харків було сім влучань. В результаті — постраждали 11 осіб, серед них — дитина. 14-річний підліток отримав черепно-мозкову травму. Обійшлося без загиблих.

"Руйнування, як і раніше, торкнулися виключно цивільної інфраструктури: постраждали приватні будинки, багатоповерхові житлові будівлі, типографія та офісні приміщення", — сказав Терехов.

Нагадаємо, що в ніч на 26 травня Росія вчергове здійснила масовану атаку на Київ та Україну. Вже три ночі поспіль Москва обстрілює українські міста не тільки дронами, а й різними ракетами.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Росія модернізувала ракети "Іскандер-М". Вони стали ще небезпечнішими і їх важче збивати.