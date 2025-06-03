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Це — не Брянськ. Аналітик підказав, куди ЗСУ кинути 50 тисяч резервів

Автор
Ігор Тимофєєв
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ЗСУ не треба наступати на Брянськ
ЗСУ не треба наступати на Брянськ. Фото Телеграф

Літня кампанія тільки розпочалася, і додаткові сили нам ще знадобляться

Українським військовим треба вимотувати російських окупантів у оборонних боях, а не переходити у наступ у Брянській області РФ. А сили, що з’явилися, краще використати для захисту своєї території.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів військовий аналітик Агіл Рустамзаде. Він поставив під сумнів доцільність заходу ЗСУ на Брянщину.

Більше читайте: "Скільки Росія здатна захопити влітку, чи є загроза Києву та навіщо Путіну Суми, — інтерв’ю з Агілем Рустамзаде".

За його словами, він не бачить таких сил, засобів і ресурсів у українських військових. РФ взяла пристойний темп наступу в Сумській області, тому якщо ЗСУ має резерви — потрібно оборонятися.

— Навіщо вам Брянська область? Це має сенс, якщо там будуть працювати ваші Сили спеціального призначення, вести розвідувально-диверсійні дії. Але це не армія, це ССП, які працюють за своїм планом: зайшли, день-два попрацювали і вийшли, — каже військовий експерт.

На його думку, якщо ВСУ має резерви в 30–50 тисяч осіб, нема сенсу вводити їх у бій на якомусь напрямку.

Весняно-літня кампанія лише почалася. Швидше за все, її пік буде наприкінці червня-липня. На той час ці резерви вам знадобляться. Я взагалі не прибічник того, щоб українська армія більше атакувала. Це війна на виснаження. Щоразу, коли ви про це забуваєте, у вас виникають проблеми. Не потрібні наступальні дії, — вважає аналітик.

Він радить організувати хорошу оборону, щоб ЗСУ могли берегти своїх людей.

— Навіть ваш супротивник, котрий раніше закидав фронт тілами, зараз змінює свою тактику. Якщо ваш противник, у якого людського ресурсу в п’ять-шість разів більше, вже починає робити так, то вам треба вже вигадати щось інше, щоб один ваш солдат міг протистояти хоча б трьом-п’яти солдатам супротивника.

Але тут дуже багато залежатиме від технологічного ривка. Хто першим досягне автономізації дронів, які самі літатимуть, працюватимуть, той отримає тактичну перевагу, — підсумував Агіл Рустамзаде.

Нагадаємо, раніше він "Телеграфу" оцінив успіхи Курської операції ЗСУ.

Теги:
#Сумська область #Оборона #Брянська область #резерви #ЗСУ #наступ ЗСУ #Агіль Рустамзаде