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Это — не Брянск. Аналитик подсказал, куда ВСУ бросить 50 тысяч резервов

Автор
Игорь Тимофеев
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Автор
ВСУ не нужно наступать на Брянск
ВСУ не нужно наступать на Брянск. Фото Телеграф

Летняя кампания только началась, и дополнительные силы нам еще понадобятся

Украинским военным нужно изматывать российских оккупантов в оборонительных боях, а не переходить в наступление в Брянской области РФ. А появившиеся силы лучше использовать для защиты своей территории.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал военный аналитик Агил Рустамзаде. Он подверг сомнению целесообразность захода ВСУ на Брянщину.

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По его словам, он не видит таких сил, средств и ресурсов у украинских военных. РФ взяла приличный темп наступления в Сумской области, поэтому если у ВСУ есть резервы – нужно обороняться.

— Зачем вам Брянская область? Это имеет смысл, если там будут работать ваши Силы специального назначения, вести разведывательно-диверсионные действия. Но это не армия, это ССО, которые работают по своему плану: зашли, день-два поработали и вышли, — говорит военный эксперт.

По его мнению, если у ВСУ есть резервы в 30–50 тысяч человек, нет смысла вводить их в бой на каком-либо направлении.

Весенне-летняя кампания только началась. Скорее всего, ее пик будет в конце июня-июля. На тот период эти резервы вам понадобятся. Я вообще не сторонник того, чтобы украинская армия больше атаковала. Это война на истощение. Каждый раз, когда вы об этом забываете, у вас появляются проблемы. Не нужно наступательных действий, — считает аналитик.

Он советует организовать хорошую оборону, чтобы ВСУ могли беречь своих людей.

— Даже ваш противник, который раньше закидывал фронт телами, сейчас меняет свою тактику. Если ваш противник, у которого людского ресурса в пять-шесть раз больше, уже начинает делать так, то вам надо уже придумать что-то другое, чтобы один ваш солдат мог противостоять хотя бы трем-пяти солдатам противника.

Но тут очень многое будет зависеть от технологического рывка. Кто первым добьется автономизации дронов, которые будут сами летать, работать, тот получит тактическое преимущество, — подытожил Агил Рустамзаде.

Напомним, ранее он "Телеграфу" оценил успехи Курской операции ВСУ.

Теги:
#Сумская область #Оборона #Брянская область #резервы #ВСУ #наступление ВСУ #Агиль Рустамзаде