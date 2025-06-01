Черговий "рязанський цукор"? В Брянській області РФ міст впав на пасажирський потяг, росіяни пишуть про підрив (фото, мапа, відео)

Якщо версія про навмисний підрив правдива – це, судячи з усього, черговий "рязанський цукор" виробництва ФСБ

В Росії у Брянській області ввечері 31 травня стався інцидент за участю пасажирського потяга, автомобілів та моста на федеральній трасі. Перед населеним пунктом Вигоничі на Брянщині міст впав на пасажирський потяг "Москва – Климово", є загиблі та постраждалі. Російські пропагандисти вже пишуть про нібито "навмисний підрив".

Про інцидент повідомили російські канали. Існують дві версії інциденту – руйнування мосту через вагу вантажного автомобіля, який їхав ним у момент проходу потяга, або навмисний підрив. Місцева влада вже визнала інцидент, але не підтверджує жодну з версій, обмежившись загальним повідомленням.

"Наразі в районі однієї з ділянок федеральної автодороги А240 сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів та пасажирського залізничного складу. На жаль, є постраждалі", – написав губернатор Брянської області Олександр Богомаз.

Московська залізниця (МЖД) у своєму пресрелізі щодо інциденту підтвердила, що мова йде про "незаконне втручання у діяльність транспорту". Такими конструкціями в Росії на путінському "новоязі" зазвичай називають саме диверсії на залізницях, або на трасах.

"31 травня о 22:44 на одноколійному перегоні Пільшино – Вигоничі у Брянській області відбулося сходження локомотива та вагонів пасажирського поїзда №86 сполученням Климов – Москва через обвалення прогонової будови автомобільного мосту внаслідок незаконного втручання у діяльність транспорту", – сказано у повідомленні МЖД.

Російські канали розділилися у підтримці різних версій. "Цивільні" та "нейтральні" пабліки пишуть, що у момент інциденту мостом їхала фура. Мостова конструкція не підтримувалася у належному стані та могла обвалитися через надмірну вагу вантажівки. Вже після того, як міст обвалився, в нього на великій швидкості влетів потяг, який не встиг загальмувати.

На противагу цій версії російські пропагандистські канали, які пов'язані із Кремлем, ФСБ або міністерством оборони Росії, пишуть про нібито "підрив" моста. Посилаючись на власні "анонімні джерела", ці канали пишуть, що міст було "підірвано невідомими", які нібито заклали аж чотири вибухові пристрої – два на шпалах та два на самому мосту. Але навіть якщо версія про навмисний підрив правдива – це, судячи з усього, черговий "рязанський цукор" виробництва ФСБ.

Наразі відомо про щонайменше 44 постраждалих та чотирьох загиблих росіян. Рятувальники продовжують роботи на місці інциденту, тому цифра, скоріше за все, не остаточна.

"Рязанський цукор" – загальна назва терактів, здійснених ФСБ РФ у період з 4 по 16 вересня 1999 року. Російські спецслужби організували підриви жилих багатоповерхівок у містах Буйнакськ, Волгодонськ та Москва, в результаті яких загинуло понад 300 осіб. Назву подія отримала після того, як у Рязані 23 вересня 1999 року в підвалі будівлі знайшли три мішки гексогену, з написами "Сахар". Вибухи російська влада використала, як привід розпочати у наступному році Другу чеченську війну, а диктатор Володимир Путін, тоді прем'єр-міністр, на хвилі гніву отримав великі рейтинги та виграв президентські вибори вперше. "Телеграф" писав про те, що означає цей вираз.

Тим часом СБУ затримала "подвійного" агента, який планував здійснити теракт на Яворівському полігоні, де у 2022 році внаслідок ракетного удару загинули щонайменше 64 військових. Чоловік був інструктором Яворівського полігону та одночасно працював на ФСБ і військову розвідку ворога. За даними СБУ, агент отримав від куратора завдання ліквідувати командирів ЗСУ, які разом зі своїми підрозділами проходили бойову підготовку у місцевому навчальному центрі Сил оборони.

Раніше "Телеграф" писав, що у Рівному стався вибух автомобіля. Унаслідок інциденту є постраждалі, один з чоловіків у критичному стані. А також розповідали, що в одному з обласних центрів України готували теракт. Вибух мав статися поблизу будівлі поліції. До цього, ще 3 лютого, в Рівному затримали 19-річних хлопців, які хотіли підірвати відділок поліції. З собою в них був тротил.

Зазначимо, СБУ встановила обставини вербування терориста, якого спецслужби РФ підірвали у будівлі ТЦК у Рівному. Чоловіка використали "втемну", його навмисно підірвали разом із вибухівкою, з якою він зайшов всередину будівлі.