ЗСУ наступатимуть на Брянськ? У Росії скаржаться про тисячі військових і техніку

Російські пропагандисти назвали навіть напрямок

У четвер, 20 лютого, з'явилась інформація, що Збройні сили України нібито готують масштабний наступ на Брянську область. Також було названо кількість військ та техніки.

Можлива мета — перехопити порядок денний переговорів РФ і США. Про це повідомляють російські ЗМІ.

У росЗМІ пишуть, що зараз є скупчення техніки та кількох тисяч військових. Таке нібито спостерігається за 50 км від кордону.

"Попередньо, до наступу готуються понад 5000 військовослужбовців ЗСУ, понад 200 одиниць техніки, зокрема натовські танки Leopard та Abrams, БМП та інше", — йдеться у повідомленні ворожих ЗМІ.

Росіяни навіть показали карту, де нібито готується наступ України. На опублікованому знімку помітно, що стрілки показують, що це буде відбуватись зі сторони Сумської області.

Видання SHOT пише, що ЗСУ нібито маскуються під мирних жителів і займають житлові будинки біля самого кордону, "готуючи плацдарм для наступу на Брянську область".

"Пересування фіксуються в селах Паліївка, Грем'ячка та інших. Попередньо, у наступі планують задіяти щонайменше десять бригад", — йдеться у повідомленні.

Проте, ні доказів, ні фото техніки, пропагандисти не надали. Ба більше, навіть в Україні це ніяк не прокоментували.

Варто зазнвчити і те, що Росія продовжує свою дезінформаційну кампанію, регулярно поширюючи фейкові повідомлення про нібито підготовку масштабного наступу Збройних Сил України. Така тактика має кілька цілей: посіяти паніку серед населення окупованих територій, відвернути увагу від власних військових дій та змусити українське командування витрачати ресурси на спростування неправдивої інформації.

Російські пропагандистські канали та ЗМІ систематично "зливають" неперевірені дані про концентрацію українських військ, передислокацію техніки та підготовку до наступальних операцій, намагаючись створити інформаційний шум та маніпулювати громадською думкою.

Хоча раніше "Телеграф" писав, що у Росії заявили про спробу прориву кордону і наступу в Брянській області.