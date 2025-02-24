Виробляє бомби для росіян: під Брянськом горить хімзавод (фото)

Причина займання поки що невідома

У понеділок, 24 лютого, у третю річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну в Брянській області з невідомих причин одночасно спалахнули кілька складів військового заводу.

Про це повідомляє моніторингова група "Кримського вітру" з посиланням на дані супутникової зйомки.

"По ньому вже прилітало 13 січня. Чому горить сьогодні, поки невідомо. Але синхронні пожежі на окремо розташованих складах – це цікаво", – йдеться у публікації.

Також зазначається, що АТ "Брянський хімічний завод імені 50-річчя СРСР", розташоване у місті Сільце Брянської області.

Завод виробляє порох, вибухівку та компоненти для ракетного палива, в тому числі боєприпаси для ствольної артилерії, РСЗВ, авіації, крилатих авіаційних ракет Х-59, озброєння ТОС-1 "Тосочка", системи дистанційного мінування "Землеробство", а також здійснює капітальний ремонт РСЗВ, та здійснює капітальний ремонт РСЗВ.

Нагадаємо, що 20 лютого у російських ЗМІ з’явилася інформація, що Збройні сили України нібито готують масштабний наступ на Брянську область. Також було названо кількість військ та техніки. Можлива мета – перехопити порядок денний переговорів РФ та США.