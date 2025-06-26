На Україну насувається грозовий фронт. Які області накриє негода (карта)

Перший місяць літа майже закінчився

Погода в Україні в червні відрізняється різноманітністю — спека невдовзі зміниться похолоданням. А частину країни вже 27 червня накриють грози.

За прогнозом метеосайту ventusky, дощі та грози очікуються 27 червня на заході України. Вони охоплять кілька областей — Закарпаття, Тернопільщину, Івано-Франківську та Чернівецьку області.

Грози очікуються на заходу України

Дощитиме в кількох областях

Прогноз погоди на 27 червня від Укргідрометцентру

Український гідрометцентр підтверджує грози в частині України Наші синоптики прогнозують дощі з грозами в усіх західних та Вінницькій областях. На решті території країни без опадів, мінлива хмарність. Вночі стовпчики термометрів покажуть +12 +18 градусів. Вдень повітря прогріється до 22-31 градуса вище нуля. Найтепліше буде на у південних областях України.

Прогноз погоди на 27 червня від українських синоптиків

Нагадаємо, начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань розповів "Телеграфу", що чекає на врожай цього літа. Через аномальні погодні умови цьогорічна жнивна кампанія в Україні стартує раніше, ніж зазвичай. Весна і початок літа 2025 року змістили звичні аграрні календарі, змусивши фермерів уже в червні виходити в поля.