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На Україну насувається грозовий фронт. Які області накриє негода (карта)

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
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Автор
Частину країни освіжать дощі Новина оновлена 26 червня 2025, 06:53
Частину країни освіжать дощі. Фото Колаж "Телеграф"

Перший місяць літа майже закінчився

Погода в Україні в червні відрізняється різноманітністю — спека невдовзі зміниться похолоданням. А частину країни вже 27 червня накриють грози.

За прогнозом метеосайту ventusky, дощі та грози очікуються 27 червня на заході України. Вони охоплять кілька областей — Закарпаття, Тернопільщину, Івано-Франківську та Чернівецьку області.

Скріншот карти опадів на 27 червня
Грози очікуються на заходу України
Опади 27.06.2025
Дощитиме в кількох областях

Прогноз погоди на 27 червня від Укргідрометцентру

Український гідрометцентр підтверджує грози в частині України Наші синоптики прогнозують дощі з грозами в усіх західних та Вінницькій областях. На решті території країни без опадів, мінлива хмарність. Вночі стовпчики термометрів покажуть +12 +18 градусів. Вдень повітря прогріється до 22-31 градуса вище нуля. Найтепліше буде на у південних областях України.

Карта погоди Укргідрометцентр 27.06.2025
Прогноз погоди на 27 червня від українських синоптиків

Нагадаємо, начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань розповів "Телеграфу", що чекає на врожай цього літа. Через аномальні погодні умови цьогорічна жнивна кампанія в Україні стартує раніше, ніж зазвичай. Весна і початок літа 2025 року змістили звичні аграрні календарі, змусивши фермерів уже в червні виходити в поля.

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#Погода #Прогноз #Гроза #Дощ