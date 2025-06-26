На Україну насувається грозовий фронт. Які області накриє негода (карта)
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Перший місяць літа майже закінчився
Погода в Україні в червні відрізняється різноманітністю — спека невдовзі зміниться похолоданням. А частину країни вже 27 червня накриють грози.
За прогнозом метеосайту ventusky, дощі та грози очікуються 27 червня на заході України. Вони охоплять кілька областей — Закарпаття, Тернопільщину, Івано-Франківську та Чернівецьку області.
Прогноз погоди на 27 червня від Укргідрометцентру
Український гідрометцентр підтверджує грози в частині України Наші синоптики прогнозують дощі з грозами в усіх західних та Вінницькій областях. На решті території країни без опадів, мінлива хмарність. Вночі стовпчики термометрів покажуть +12 +18 градусів. Вдень повітря прогріється до 22-31 градуса вище нуля. Найтепліше буде на у південних областях України.
Нагадаємо, начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань розповів "Телеграфу", що чекає на врожай цього літа. Через аномальні погодні умови цьогорічна жнивна кампанія в Україні стартує раніше, ніж зазвичай. Весна і початок літа 2025 року змістили звичні аграрні календарі, змусивши фермерів уже в червні виходити в поля.