Треба встигнути: у Гідрометцентрі пояснили, що чекає на врожай цього літа

Жнива стартують на майже три тижні раніше

Цьогорічна жнивна кампанія в Україні стартує раніше, ніж зазвичай і причина в аномальних погодних умовах. Весна і початок літа 2025 року змістили звичні аграрні календарі, змусивши фермерів уже в червні виходити в поля.

Про це "Телеграфу" розповів начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

За його словами, на півдні країни жнива вже стартували — і це майже на три тижні раніше середньостатистичних строків. Усе через весняно-літню засуху, яка значно пришвидшила дозрівання ранніх хлібів.

"На Черкащині погодні умови для ранніх хлібів склалися цілком сприятливо. Рекордно теплий березень дав швидкий старт, а прохолодні травень і червень дещо стримали розвиток рослин. Утім, уже зараз зерно досягло молочної, а подекуди й воскової стиглості — на тиждень раніше норми", — розповідає Постригань.

За його словами, нині в області гарні умови для наливу зерна, а спостереження на тестових полях свідчать про достатню продуктивність посівів: хоч вони й невисокі, але мають гарну кількість продуктивних пагонів і зернин у колосі.

"Агрометеорологічні умови, стан посівів і прогнози вказують: до старту жнивної кампанії на більшості площ України необхідно бути готовими з початку липня", — зазначає він.

Постригань наголошує, що погода — ключовий фактор. Відтак, у суху й спекотну погоду жнива проходять швидко. Якщо ж будуть дощі та холодні температури — кампанія затягнеться. А кожен день затримки це мінус 3% від врожаю.

За його словами, за статистикою 30–35% часу жнив припадає на дощові дні, коли виходити в поле неможливо. Найгірший приклад — 2004 рік, коли через аномальні опади (три місячні норми) з кінця липня до середини серпня урожай першого класу буквально "перетік" у фуражне зерно. Мова про те, яке не відповідає вимогам до харчового або посівного, тому використовується виключно як корм для тварин

"Цього року світові метеоцентри прогнозують для України спекотне та сухе літо. Це означає, що збирання врожаю потрібно провести у найкоротші строки, аби не допустити осипання зерна й мінімізувати втрати", — підсумовує Віталій Постригань.