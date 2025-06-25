На прилавках вже є, але купувати не треба: диня у червні може бути шкідливою

Розповідаємо, у який час дозрівають баштанні культури

Літо в Україні традиційно асоціюється з різноманіттям свіжих фруктів і ягід, що насичують організм корисними вітамінами та мікроелементами. Однак поспішати з улюбленими динями у червні категорично не варто.

"Телеграф" розповість чому так. Ми також поділимось лайфхаком, як вибрати стиглу диню.

Чому дині у червні небезпечні

У червні дині ще не досягають повної стиглості і залишаються зеленими всередині, незважаючи на привабливий зовнішній вигляд. Крім того, ранні дині часто вирощуються з використанням хімічних стимуляторів росту та нітратів, які накопичуються у недозрілих плодах у небезпечних концентраціях.

Серпень – ідеальний час для баштанних

Найкращий період для споживання дині та кавунів в Україні настає у серпні. Саме в цей час баштанні культури досягають природної стиглості, накопичуючи максимум корисних речовин і мінімум шкідливих сполук.

У серпні дині стають:

Солодкими та ароматними.

Безпечними для здоров'я.

Багатими на вітаміни А, С та групи В.

Джерелом фолієвої кислоти та калію.

Як вибрати стиглу диню у серпні

Досвідчені садівники та торговці радять звертати увагу на декілька речей. "Телеграф" створив інфографіку. Ви можете ознайомитись з нею нижче.

Як обрати стиглу диню. Інфографіка "Телеграфу"

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