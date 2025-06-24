Україну за кілька днів заливатиме дощами: яким регіонам пощастить найменше (карта)

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Погода в Україні в останні дні червня буде мінливою. У деяких регіонах йтиме дощ.

"Телеграф", посилаючись на дані Ventusky розповість, якою буде погода в Україні.Українцям варто підготуватися до дощів різної інтенсивності, які охоплять більшість регіонів країни.

Погода в Україні 27 червня

У західних, північних, центральних та Одеській областях очікуються найінтенсивніші опади за весь період. Пройдуть грозові дощі, вдень місцями сильні зливи з градом. Найбільша активність дощових хмар прогнозується в денні години.

Східні та південно-східні регіони залишаться відносно сухими, без істотних опадів. Найсильніші зливи очікуються у Львівській, Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Черкаській та Одеській областях.

Погода в Україні 27 червня

Погода в Україні 28 червня

Характер опадів зміниться — вони стануть менш інтенсивними, але охоплять більшу територію. Вночі дощі пройдуть на півночі Лівобережжя, включаючи Чернігівську та Сумську області.

Вдень опади поширяться на західні, північні та центральні області. Очікуються короткочасні дощі та грози, місцями з градом. Південні регіони України залишаться переважно без опадів.

Погода в Україні 28 червня

Погода в Україні 29 червня

29 червня ознаменується значним зменшенням дощової активності. Опади локалізуються лише в північно-східній частині країни — Сумській, Харківській та частково Полтавській областях.

Там пройдуть короткочасні дощі з окремими грозами. Решта території України — західні, центральні, південні області — будуть без істотних опадів, що означатиме завершення активної дощової фази.

Раніше "Телеграф" писав, що Ігор Кібальчич поділився прогнозом на кінець червня.