На Украину надвигается грозовой фронт. Какие области накроет непогода (карта)

Первый месяц лета почти закончился

Погода в Украине в июне отличается разнообразием – жара вскоре сменится похолоданием. Часть страны уже 27 июня накроют грозы.

По прогнозу метеосайта ventusky, дожди и грозы ожидаются 27 июня на западе Украины. Они охватят несколько областей – Закарпатье, Тернопольщину, Ивано-Франковскую и Черновицкую области.

Грозы ожидаются на западе Украины

Будет дождливо в нескольких областях

Прогноз погоды на 27 июня от Укргидрометцентра

Украинский гидрометцентр подтверждает грозы в части Украины. Наши синоптики прогнозируют дожди с грозами во всех западных и Винницкой областях. На остальной территории страны без осадков, переменная облачность. Ночью столбики термометров покажут +12 +18 градусов. Днем воздух прогреется до 22-31 градуса выше нуля. Теплее всего будет в южных областях Украины.

Прогноз погоды на 27 июня от украинских синоптиков.

Напомним, начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань рассказал "Телеграфу", что ждет урожай этим летом. Из-за аномальных погодных условий нынешняя жатва в Украине стартует раньше обычного. Весна и начало лета 2025 года сместили привычные аграрные календари, заставив фермеров уже в июне выходить в поля.