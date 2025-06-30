Лише дві недавні операції СБУ завдали Росії втрат на сотні мільйонів, — експерт

СБУ продовжує своїми спецопераціями завдавати Росії багатомільйонних збитків. Про це пише політолог Олексій Курпас , коментуючи дві успішні операції Служби на минулому тижні зі знищення літаків Су-34, ЗРК "Панцир С1" та гелікоптерів ворога.

Експерт підкреслює, кожна з цих операцій ще рік тому була б головною подією місяця, а сьогодні вони йдуть одна за одною. "Це свідчить про системність дій підлеглих Малюка. Порядок, як відомо, б'є клас. А якщо наявне і одне, і інше, то ворог щотижнево буде зазнавати величезних втрат", — пише Курпас.

Експерт нагадує, що на початку тижня святкували день ЦСО "А", а вже в його кінці "альфівці" разом з іншими підрозділами Служби завдали ворогу багатомільярдних втрат. "Під керівництвом Малюка Служба розробила дієву стратегію використання безпілотників для різних задач – на полі бою і в глибокому тилу РФ. Від морських дронів до ударних БПЛА. Україна, не дає Росії домінувати в інноваціях. На відміну від Росії, яка намагається взяти кількістю, Україна переграє технологічністю і новаторськими рішеннями. Служба безпеки – локомотив таких рішень у Силах оборони", — акцентує політолог.

"Удари дронів СБУ завдали Росії величезних збитків, що обраховуються сотнями мільйонів. Ці гроші режим Путіна спрямував би на війну. Знищені літаки вже не зможуть скидати КАБи, а ударні гвинтокрили бити по наших позиціях на фронті. До росіян після ударів СБУ має дійти істина — їх техніка не захищена в жодному кутку РФ. Ні на суші, ні на морі. Для режиму Путіна абревіатура СБУ стала символом втрати мільярдів доларів", — резюмує Курпас.