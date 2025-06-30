Только две недавние операции СБУ нанесли России потерь на сотни миллионов, — эксперт

СБУ продолжает своими спецоперациями наносить России многомиллионный ущерб. Об этом пишет политолог Алексей Курпас , комментируя две успешные операции Службы на прошлой неделе по уничтожению самолетов Су-34, ЗРК "Панцирь С1" и вертолетов врага.

Эксперт подчеркивает, что каждая из этих операций еще год назад была бы главным событием месяца, а сегодня они следуют одна за другой. "Это свидетельствует о системности действий подчиненных Малюка. Порядок, как известно, бьет класс. А если есть и одно, и другое, то враг еженедельно будет нести огромные потери", — пишет Курпас.

Эксперт напоминает, что в начале недели праздновали день ЦСО "А", а уже в его конце "альфовцы" вместе с другими подразделениями Службы нанесли врагу многомиллиардные потери. "Под руководством Малюка Служба разработала действенную стратегию использования беспилотников для разных задач – на поле боя и в глубоком тылу РФ. От морских дронов до ударных БПЛА. Украина, не дает России доминировать в инновациях. В отличие от России, которая пытается взять количеством, Украина переигрывает технологичностью и новаторскими решениями. Служба безопасности — локомотив таких решений в Силах обороны", — акцентирует политолог.

"Удары дронов СБУ нанесли России огромный ущерб, который исчисляется сотнями миллионов. Эти деньги режим Путина направил бы на войну. Уничтоженные самолеты уже не смогут сбрасывать КАБы, а ударные вертолеты бить по нашим позициям на фронте. До россиян после ударов СБУ должна дойти истина — их техника не защищена ни в одном уголке РФ. Ни на суше, ни на море. Для режима Путина аббревиатура СБУ стала символом потери миллиардов долларов", — резюмирует Курпас.