Нова ескалація неминуча: Путін готовий на все і назвав свої справжні цілі у війні, і це не лише території

"Телеграф" розповідає, чому Путін ставить свої цілі вище економічних втрат і які його справжні цілі

Володимир Путін планує продовжувати війну проти України і знає, що це погіршить його стосунки з Європою та США, проте переслідує важливу для себе мету.

За інформацією Reuters, три джерела, близькі до Кремля, підтверджують, що Путін не хоче припиняти військові дії під тиском західних країн, поки не доб'ється мети. Російське керівництво готується до можливої ескалації конфлікту найближчими місяцями. "Телеграф" запитав політологів, наскільки серйозно Путін ставиться до переговорів з Трампом і чи справді боїться, що американський президент зважиться на радикальні дії.

Санкції не працюють: Путін ставить цілі війни вище економічних втрат

Росія не розглядає телефонні розмови між Путіним і чинним президентом США Дональдом Трампом як повноцінні мирні переговори. Незважаючи на кілька дзвінків і візити до Москви спецпредставника Стіва Віткоффа, глава РФ вважає, що детального обговорення мирного плану не проводилося.

"Путін вважає, що ніхто серйозно не обговорював із ним деталі мирного врегулювання в Україні, включно з американцями, тому він продовжить доти, доки не доб'ється бажаного", — повідомило Reuters одне з джерел.

Співрозмовники видання зазначають, що позитивні переговори з Віткоффом не вдалося перетворити на змістовну дискусію про припинення війни в Україні. За словами джерела, Путін цінує відносини з Трампом і провів хороші переговори з Віткоффом, але інтереси Росії ставить понад усе.

Які умови ставить Путін

Вимоги очільника Росії до мирного врегулювання — не лише територіальні, але й юридично підкріплене зобов'язання не розширювати НАТО на схід. Також Путін наполягає на нейтралітеті України та обмеженні кількості наших збройних сил.

Серед інших умов — так званий захист російськомовного населення в Україні. Видання також пише, що Путін готовий обговорити гарантії безпеки для України за участю великих держав, хоча поки що незрозуміло, як це працюватиме.

Скільки ще готова воювати Росія

За даними видання, Кремль вважає, що Росія має перевагу на полі бою, тому країна готова до подальшого розширення агресії. "Апетит приходить під час їжі", — сказало одне джерело, маючи на увазі, що Путін може захотіти розширити територію, якщо війну не буде зупинено.

За словами джерел, очільник Росії може продовжувати воювати доти, доки оборона України не завалиться, а потім ще розширити свої територіальні амбіції. Проте Москва може припинити наступ після захоплення чотирьох східних областей України, якщо зіткнеться з наполегливим опором.

"Але якщо він впаде, піде ще більш масштабне захоплення Дніпропетровської, Сумської та Харківської областей", — уточнив співрозмовник Reuters.

Чи може щось зупинити Путіна

Друге джерело, знайоме з позицією Кремля, заявило, що Путін вважає цілі Москви набагато важливішими за будь-які потенційні економічні втрати від тиску Заходу. Його не турбують погрози США запровадити мита на товари з Китаю та Індії через те, що ці країни купують в РФ нафту.

Один співрозмовник припустив, що навіть якщо Вашингтон введе мита для покупців російської нафти, Москва все одно знайде спосіб продати її на світових ринках. При цьому у Трампа мало важелів впливу на Путіна.

Два джерела повідомили, що економіка Росії, орієнтована на війну, перевершує за виробництвом НАТО за основними видами боєприпасів, наприклад за артилерійськими снарядами.

Експерт: Росія імітує переговорний процес

Політичний експерт Дмитро Левусь, вважає, що помітних змін у позиції Росії не відбулося. Про це він сказав у коментарі "Телеграфу".

"Насправді якоїсь помітної зміни не відбулося. Ми, щоправда, можемо говорити, що росіяни стали трішки обережнішими, але вони однозначно іронізують з цих 50 днів, які чомусь називають ультиматумом. Проте навіть, наприклад, той самий Мєдвєдєв, який був зразком словоблуддя і образ в бік США, нічого толком не сказав", — зазначив експерт.

Левусь підкреслює, що незрозуміло, чому на Заході хтось може думати, що Путін щось змінить. "Він однозначно налаштований на продовження війни, щоб виконувались його ультиматуми, і саме тому він і його оточення говорять про те, що з ними нібито ще й не розмовляли (щоб в переговорному процесі враховувались вимоги Росії (а вони всі про капітуляцію України)", — пояснив політичний коментатор.

Росія використовує паузу для зміни реалій на землі

За словами експерта, в ультиматумі не йдеться про завершення російської агресії, а лише про вимоги Російської Федерації. Поки що Росія цю перерву в тиску на неї сприймає як вікно можливостей, щоб змінити реалії на землі на свою користь.

"Навряд чи хвилюються через посилення санкційного тиску, оскільки раніше в них виходило водити Трампа за ніс і імітувати переговорний процес. Можливо, росіяни і помиляються, але навряд чи Трамп готовий до занадто радикальних дій", — зауважив Левусь.

Чому Путін раптом заговорив про гарантії безпеки для України

Щодо заяви Путіна про готовність обговорювати гарантії безпеки для України з іншими державами, експерт вважає це імітацією процесів.

"Росія постійно імітує цей процес. Наприклад, у Стамбулі переговори ж мали бути переговорами про мир, але РФ послала туди некомпетентну і неуповноважену делегацію, Все це робилося, щоб зімітувати, що вони хоч щось роблять, погоджуються на обговорення гуманітарних питань", — пояснив Левусь.

Політичний коментатор підкреслює, що розмови про якісь гарантії безпеки в умовах, що цілі РФ не змінились, є частиною плану обману. "У цих умовах зрозуміло, що ця пропозиція є частиною плану обману і водіння за ніс, ніби є якийсь конструктив", — резюмував експерт.

Ситуація на фронті може погіршитися

Один зі співрозмовників Reuters заявив, що найближчими місяцями, ймовірно, відбудеться ескалація кризи. За його прогнозами, війна продовжиться. "Путін розуміє, що Трамп — непередбачувана людина, яка може робити неприємні вчинки, але він маневрує, щоб не дратувати його занадто сильно", — сказало джерело.

Нагадуємо, Загородній розповів про облом Путіна. Він хотів пов’язати Трампа "кров’ю", але не вийшло.