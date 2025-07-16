Новая эскалация неизбежна: Путин готов ко всему и назвал свои настоящие цели в войне, и это не только территории

"Телеграф" рассказывает, почему Путин ставит свои цели выше экономических потерь и каковы его подлинные цели

Владимир Путин планирует продолжать войну против Украины и знает, что это усугубит его отношения с Европой и США, однако преследует важную для себя цель.

По информации Reuters, три источника, близкие к Кремлю, подтверждают, что Путин не хочет прекращать военные действия под давлением западных стран, пока не добьется цели. Российское руководство готовится к возможной эскалации конфликта в ближайшие месяцы. "Телеграф" спросил политологов, насколько серьезно Путин относится к переговорам с Трампом и действительно ли боится, что американский президент решится на радикальные действия.

Санкции не работают: Путин ставит целые войны выше экономических потерь

Россия не рассматривает телефонные разговоры между Путиным и действующим президентом США Дональдом Трампом как полноценные мирные переговоры. Несмотря на несколько звонков и визиты в Москву спецпредставителя Стива Виткоффа, глава РФ считает, что детального обсуждения мирного плана не проводилось.

"Путин считает, что никто серьезно не обсуждал с ним детали мирного урегулирования в Украине, включая американцев, поэтому он продолжит до тех пор, пока не добьется желаемого", — сообщил Reuters один из источников.

Собеседники издания отмечают, что позитивные переговоры с Виткоффом не удалось превратить в содержательную дискуссию о прекращении войны в Украине. По словам источника, Путин ценит отношения с Трампом и провел хорошие переговоры с Виткоффом, но интересы России ставит больше всего.

Какие условия ставит Путин

Требования главы России к мирному урегулированию не только территориальные, но и юридически подкрепленное обязательство не расширять НАТО на восток. Путин также настаивает на нейтралитете Украины и ограничении количества наших вооруженных сил.

Среди других условий так называемая защита русскоязычного населения в Украине. Издание также пишет, что Путин готов обсудить гарантии безопасности для Украины с участием великих государств, хотя пока неясно, как это будет работать.

Сколько еще готова воевать

По данным издания, Кремль считает, что у России преимущество на поле боя, поэтому страна готова к дальнейшему расширению агрессии. "Аппетит приходит во время еды", — сказал один источник, имея в виду, что Путин может захотеть расширить территорию, если война не будет остановлена.

По словам источников, глава России может продолжать воевать, пока оборона Украины не рухнет, а затем еще расширить свои территориальные амбиции. Однако Москва может прекратить наступление после захвата четырех восточных областей Украины, если столкнется с упорным сопротивлением.

"Но если он упадет, последует еще более масштабный восторг Днепропетровской, Сумской и Харьковской областей", — уточнил собеседник Reuters.

Может ли что-то остановить Путина

Второй источник, знакомый с позицией Кремля, заявил, что Путин считает цели Москвы гораздо важнее любых потенциальных экономических потерь от давления Запада. Его не беспокоят угрозы США ввести пошлины на товары из Китая и Индии из-за того, что эти страны покупают у РФ нефть.

Один из собеседников предположил, что даже если Вашингтон введет пошлины для покупателей российской нефти, Москва все равно найдет способ продать ее на мировых рынках. При этом у Трампа имело рычагов влияния на Путина.

Два источника сообщили, что экономика России, ориентированная на войну, превосходит производство НАТО по основным видам боеприпасов, например по артиллерийским снарядам.

Эксперт: Россия имитирует переговорный процесс

Политический эксперт Дмитрий Левусь считает, что заметных изменений в позиции России не произошло .

"На самом деле какого-то заметного изменения не произошло. Мы, правда, можем говорить, что россияне стали немного осторожнее, но они однозначно иронизируют из этих 50 дней, которые почему-то называют ультиматумом. Однако даже, например, тот самый Медведев, который был образцом словоблудия", сказал в сторону.

Лёву подчеркивает, что непонятно, почему на Западе кто-то может думать, что Путин что-то изменит. " Он однозначно настроен на продолжение войны, чтобы выполнялись его ультиматумы, и именно поэтому он и его окружение говорят о том, что с ними вроде бы еще и не разговаривали (чтобы в переговорном процессе учитывались требования России (а они все о капитуляции Украины)"), — пояснил политический комментатор.

Россия использует паузу для смены реалий на земле

По словам эксперта, в ультиматуме речь не идет о завершении российской агрессии, а только о требованиях Российской Федерации. Пока Россия этот перерыв в давлении на нее воспринимает как окно возможностей, чтобы изменить реалии на земле в свою пользу.

" Вряд ли волнуются из-за усиления санкционного давления, поскольку раньше у них получалось водить Трампа за нос и имитировать переговорный процесс. Возможно, россияне и ошибаются, но вряд ли Трамп готов к слишком радикальным действиям ", — заметил Левусь.

Почему Путин вдруг заговорил о гарантиях безопасности для Украины

Что касается заявления Путина о готовности обсуждать гарантии безопасности для Украины с другими государствами, эксперт считает это имитацией процессов.

"Россия постоянно имитирует этот процесс. Например, в Стамбуле переговоры должны быть переговорами о мире, но РФ послала туда некомпетентную и неуполномоченную делегацию, Все это делалось, чтобы симитировать, что они хоть что-то делают, соглашаются на обсуждение гуманитарных вопросов", — пояснил Левусь.

Политический комментатор подчеркивает, что разговоры о неких гарантиях безопасности в условиях, которые не изменились цели РФ , являются частью плана обмана. "В этих условиях понятно, что это предложение является частью плана обмана и вождения за нос, как будто есть какой-то конструктив", — резюмировал эксперт.

Ситуация на фронте может усугубиться

Один из собеседников Reuters заявил, что в ближайшие месяцы предположительно состоится эскалация кризиса. По его прогнозам, война продолжится. "Путин понимает, что Трамп — непредсказуемый человек, который может совершать неприятные поступки, но он маневрирует, чтобы не раздражать его слишком сильно ", — сказал источник.

Напоминаем , Загородний рассказал об обломе Путина. Он хотел увязать Трампа "кровью", но не получилось.