Франція залишає Україну без американської зброї? Чому Париж відмовився від ініціативи Німеччини та США

"Телеграф" розповість, чому Франція та інші союзники відмовились платити Трампу за Patriot

Франція не приєднається до європейської ініціативи з покупки американського озброєння для України. Париж продовжує наполягати на розвитку власної військової промисловості замість фінансування американської.

Про це повідомляє Politico з посиланням на двох французьких чиновників. Відомо, що президент Еммануель Макрон давно відстоює позицію щодо створення європейцями власної оборонної промислової бази. "Телеграф" вирішив детально розповісти, чому Макрон вирішив вдатись до настільки радикального кроку і що від цього може виграти Україна.

Хто сказав "так" американській зброї для України

Новий план, запропонований за ініціативою Німеччини, передбачає закупівлю європейськими країнами американської зброї для ЗСУ. Це дає чинному президенту США Дональду Трампу політичне прикриття та дозволяє уникнути прямої конфронтації з ізоляціоністським крилом MAGA-руху (MAGA — це політичний рух, що виник у США під час першої президентської кампанії Дональда Трампа 2016 року. Ключова ідея — "Make America Great Again" ("Зробимо Америку знову великою"), яке об'єднало багатьох прихильників Трампа).

Підтримку ініціативи підтвердили:

Німеччина Норвегія Данія Нідерланди Швеція Британія Канада Фінляндія

У міністерстві оборони Фінляндії зазначили, що очікують на деталі для ухвалення конкретних рішень.

Деякі союзники відмовили у закупівлі американської зброї для України

Крім Франції, несподівано від закупівлі американських "Петріотів" для України відмовилась і Італія. Про це стверджує італійське видання La Stampa. Газета пише, що основною причиною є відсутність грошей. Водночас Італія продовжуватиме планові закупівлі і сприятиме логістиці для Києва.

Італія не буде закупляти американську зброю для ЗСУ - скриншот

Угорщина відмовилася брати участь у спільних фінансуваннях американської зброї для України. Будапешт не надаватиме ні грошей, ні озброєння, і це було цілком очікувано, зважаючи на позицію країни та її дружбу з Росією.

У Чехії, схоже, теж закінчились гроші, адже країна також не братиме участь в закупівлі американського озброєння для України. Про це повідомив прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала. "Чеська Республіка зосереджується на інших проєктах та способах допомоги Україні, наприклад, через ініціативу щодо боєприпасів. Тому на цей час ми не розглядаємо можливість приєднання до цього проєкту", – сказав Фіала.

Які країни підтримали/відмовились фінансувати постачання американської зброї для України

Як Мерц переконав Трампа

Фрідріх Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц провів низку переговорів із союзниками та переконав Трампа дозволити закупівлю американського озброєння силами європейських країн. Офіційно нову ініціативу привітав генеральний секретар НАТО Марк Рютте, який подякував Трампу за "сильне лідерство".

Після того, як пізно ввечері 11 липня Трамп побачив кадри російських авіаударів по українських містах, він зателефонував Мерцу. Американський президент висловив розчарування з приводу нападу глави РФ на Україну та запропонував продати не дві, а п'ять систем Patriot. Німеччина, ймовірно, відправить Україні дві свої системи Patriot та замовить у США нові на суму близько 2 мільярдів доларів.

Взагалі Мерцу легше домовитись з Трампом, ніж це було для інших німецьких лідерів. Також на відміну від Макрона та інших європейських лідерів, він дійсно може підкріпити свої слова грошима, і це без сумніву дуже подобається президенту США, пише The Wall Street Journal, посилаючись на високопоставленого чиновника в сфері оборони Ніко Ланге. Він також сказав, що Мерц швидше знаходить спільну мову з Трампом ще й через те, що також, як і американський лідер, зробив статок в приватному секторі, і навіть має свій літак.

Чому Patriot критично важливі для України

Система Patriot

Росія обстрілює Україну балістичними ракетами, які можуть збивати лише певні системи ППО, як-от Patriot. Одним із головних запитів Києва є саме системи ППО Patriot. За словами президента України Володимира Зеленського, вже досягнуто домовленостей між США, Німеччиною та Норвегією щодо нових постачань.

Втім, ідея виробництва власних систем ППО Європою не нова, і її не так просто пропагує Макрон, відмовляючись від закупівлі американської зброї. Про те, що Європа повинна наростити обсяги виробництва боєприпасів і загалом зміцнити оборонку, говорять і політики, і незалежні експерти.

Зокрема, колишній співробітник СБУ і консультант парламентського Комітету з питань нацбезпеки Іван Ступак в коментарі "Телеграфу" підкреслив: "Європейці повинні робити свої аналоги Patriot, щоб вони могли збивати балістичні ракети, бо європейські системи збивають тільки крилаті ракети, а до балістики дотягнутися не можуть".

У світі налічується близько 250 комплексів Patriot. Якщо поділити загальний річний обсяг виробництва, виходить десь по дві ракети на один комплекс за рік. Причина дефіциту — обмежені темпи виробництва та надмірне навантаження на систему.

Коментуючи заяву Трампа про передачу 10 ракет для Patriot Києву, він сказав: "Це курям на сміх. Якщо по дві ракети йдуть на один запуск, то це лише п'ять пусків. І все. Але на жаль, інших варіантів у нас немає", — наголосив Іван Ступак.

Франція розробляє власну альтернативу

SАMP/T NG

Зараз у Франції та Італії триває розробка комплексу SАMP/T NG нового покоління. Туди мають інтегрувати нову ракету, її вже успішно випробували. Передбачається, що ця ракета зможе збивати "Кинджали", так само як це робить Patriot.

Французький уряд також намагається збільшити власні витрати на оборону, намагаючись скоротити бюджет і стримати свій "вражаючий", як його називають в ЗМІ, дефіцит. Але враховуючи обмежені виробничі потужності Європи, уряд Мерца вважає, що купівля американської зброї — один із небагатьох способів швидко надати Україні необхідну зброю.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, як ми можемо запускати Tomahawk і яку зброю Трамп може дати ще швидше