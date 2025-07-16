Трамп хоче віддати Україні заморожені російські активи: що це за гроші і як їх отримати

Розповідаємо, що таке заморожені активи, чим вони відрізняються від конфіскованих, і чи можуть дістатися Україні

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість надання військової допомоги Україні за рахунок заморожених російських активів. Мова йде про п'ять мільярдів доларів, які зберігаються в американських банках.

Такі дані наводить CBS News, посилаючись на власні джерела в адміністрації. Від попереднього президента Джозефа Байдена залишилося 3,86 мільярда доларів, схвалених Конгресом, але Білий дім шукає додаткове фінансування. "Телеграф" вирішив пояснити, що це за гроші і звідки вони взялися.

Що таке заморожені активи і звідки вони взялися

Заморожені російські активи — це гроші Центрального банку Росії, які зберігалися в західних країнах до початку повномасштабної війни. Після вторгнення в Україну у лютому 2022 року США та союзники заарештували ці кошти.

Загальна сума заморожених російських резервів становить від 280 до 330 мільярдів доларів. Більшість цих грошей зберігається в Європі, а саме в бельгійській компанії Euroclear — близько 200 мільярдів доларів.

США контролюють лише 5 мільярдів доларів з цієї суми. Франція володіє значною частиною решти європейських активів.

Як працюють заморожені активи зараз

Спочатку російські гроші були у вигляді боргових цінних паперів в євро та доларах. Згодом ці папери перетворилися на готівку, яку розміщують на грошових ринках.

У 2024 році Euroclear заробив приблизно 7 мільярдів доларів відсотків з російських коштів. Ці гроші називають "надзвичайним доходом".

Уряд Бельгії отримує 25% цього доходу. У 2024 році країна отримала близько 2 мільярдів доларів. Ці кошти Бельгія зобов'язалася передати Україні.

Позика замість конфіскації

Попри те, що про відправку заморожених активів РФ Україні говорилося не раз, країни G7 та ЄС не змогли домовитися про повне їх вилучення. Натомість у червні 2024 року вони погодилися на позику в 50 мільярдів доларів для України.

Цю позику погашуватимуть за рахунок відсотків з російських активів. США та ЄС виділили по 20 мільярдів доларів кожен, а Канада, Велика Британія та Японія надали решту.

Адміністрація Байдена виплатила американську частину позики за кілька тижнів до завершення його президентської каденції. Велика Британія та Франція оприлюднили свої перші платежі на початку березня. За даними Financial Times, наразі було виплачено 28 мільярдів з конфіскованих Європою активів РФ.

Правові перешкоди для конфіскації

Чому Україні так важко отримати заморожені російські активи? Річ у тім, що багато країн вважають повну конфіскацію активів юридично складною. Вони посилаються на міжнародне право та побоюються створити прецедент.

У квітні 2024 року президент Байден підписав Закон про відновлення економічного процвітання та можливостей для українців (REPO Act). Цей закон дозволяє вилучення в США, але лише за умови співпраці з G7.

Адміністрація Байдена не скористалася цими повноваженнями для повної конфіскації активів, натомість обравши механізм позики. Нова адміністрація Трампа наразі розглядає можливість використання цих активів для військової допомоги Україні.

Позиції різних країн:

Велика Британія та Польща підтримують повне вилучення активів.

Естонія — активно лобіює цю ідею серед партнерів по ЄС.

Франція — згідно з законом вилучення неможливе.

Німеччина — поки не визначилась.

Франція веде переговори з Великою Британією та Німеччиною щодо можливого вилучення у разі порушення Росією майбутніх угод.

Німецькі чиновники стурбовані тим, що конфіскація може дати підстави для вимог репарацій за Другу світову війну. Президент Європейського центрального банку Крістін Лагард також має побоювання за репутацію євро.

А що кажуть у РФ

Очільник Кремля стверджує, що арешт активів порушує міжнародне право. Москва погрожує конфіскацією західних активів у Росії на суму приблизно 300 мільярдів доларів у відповідь. Це є ще одним стримувальним фактором для того, щоб не віддавати заморожені активи Україні.

Росія вже конфіскувала фізичні активи європейських компаній. Зокрема, російські суди вилучили 440 мільйонів доларів з рахунків JP Morgan у Росії. Сталося це одразу після підписання Байденом Закону про РЕПО в квітні 2024 року

Майбутнє активів

За даними Brookings, якщо активи не використають у переговорах, вони залишатимуться замороженими, і це може тривати десятиліттями, наприклад, до виплати російських репарацій або нової європейської позиції щодо конфіскації.

Крім того, політичні настрої можуть змінитися, адже Росія продовжує втручатися в європейську політику та тиснути на дружні держави, такі як Угорщина та Словаччина.

Європейські чиновники розглядають передачу активів Euroclear до інвестиційного інструменту під управлінням ЄС. Завдяки цьому інструменту ЄС зможе інвестувати російські гроші в активи з вищою дохідністю. Це принесе більше доходів для погашення позик та підтримки України.

План також відокремить статус російських активів від голосувань держав-членів ЄС за поновлення санкцій. Це усуне важелі впливу Угорщини та гарантує, що Росія не побачить грошей до виплати репарацій.

Довідка. Замороження активів — це тимчасовий захід, що не порушує права власності.

Конфіскація — це передача права власності. Вона потребує судового рішення або спеціального законодавства.

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