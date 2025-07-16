50 днів для Путіна: якого числа спливає термін ультиматуму Трампа і чим лякають Росію

Трамп сподівається, що приводити в дію свої погрози не доведеться

Американський президент Дональд Трамп оголосив Кремлю ультиматум: якщо протягом 50 днів не буде досягнуто "справедливої" угоди щодо України, США введуть вторинні санкції. Відлік часу для РФ пішов із 14 липня.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає, якого числа спливає термін від Трампа і що буде після, за його словами. Сам Трамп зазначає, що якщо Росія не виконає умову, це буде "дуже погано".

Загроза Трампа

14 липня американський президент висловив своє розчарування Кремлем та розмовами з Володимиром Путіним. За його словами, бесіди не дали позитивних результатів у питанні завершення війни.

Тому Трамп вирішив піти на ультиматум і заявив:

"Ми дуже, дуже незадоволені ними (Росією. — Ред.). І якщо ми не домовимося протягом 50 днів, ми накладемо дуже суворі тарифи, приблизно в 100%. Ви називаєте їх вторинними тарифами (тарифи проти торгових партнерів Росії. — Ред.)".

Тобто, якщо Росія не вкладеться вчасно, то їй і країнам, які їй допомагають, будуть загрожувати мита 100%.

Крім того, він зазначив, що невдовзі до України надійде зброя на мільярди доларів.

"Це військова техніка на мільярди доларів, яку буде закуплено у США, передано НАТО і швидко доставлено на поле бою", — сказав він. Трамп додав, що до цих пакетів увійдуть 17 систем ППО Patriot, які будуть відправлені "найближчими днями".

Глава Білого дому висловив сподівання, що заходів із санкціями вдасться уникнути. Однак одразу він додав, що США готові діяти жорстко.

На питання про те, чому Трамп дав Путіну так багато часу, він сказав, що термін митних тарифів може настати й раніше за цей дедлайн.

"Я не думаю, що 50 днів — це дуже довго, і це може статися раніше...", — заявив президент США.

Дональд Трамп. Фото: Donald J. Trump/Facebook

Коли закінчується 50 днів

Якщо відлік пішов з дня заяви Трампа, 14 липня, то 50 днів закінчуються 2 вересня.

Таким чином, 3 вересня стане 51-м днем, коли в хід мають піти всі погрози Трампу щодо санкцій проти Росії.

Що може статися на 51-й день

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем у своєму профілі в X відреагував на заяву Дональда Трампа про ультиматум і зазначив, що Москві варто поцікавитися у Тегерана, що може статися на 51-й день.

Грем підкреслив, що через 50 днів Трамп пообіцяв ввести тарифи у розмірі 100% проти країн, які купують російську нафту і тим самим підтримують воєнну машину Путіна.

"Якщо Путін та інші цікавляться, що станеться на 51 день, я б порадив їм звернутися до аятолів. Якби я була країною, яка купує дешеву російську нафту, підтримуючи військову машину Путіна, я повірив би президенту Трампу на слово", — сказав він.

Ліндсі Грем. Фото: Lindsey Graham/Facebook

Також варто додати, що зараз залишається загадкою повний список наслідків, який загрожує Росії після 50 днів. Дональд Трамп лише коротко проговорив про тарифи та санкції.

"Будуть тарифи та інші санкції", – зазначав президент США.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Кремлі насміхаються з погроз Трампа з приводу тарифів і санкцій. Зокрема, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що це вже проходили.