Колишній російський журналіст, телеведучий та публіцист Олександр Невзоров прокоментував нові заяви американського президента

Про погрози Трампа та реальність. 2 системи ППО Patriot в Україну має поставити Німеччина, собі вона придбає нові у США. На це потрібно кілька місяців. Чи укладеться ЄС у 50 днів поки що не зрозуміло.

Скільки саме озброєння буде передано Україні — теж не зрозуміло (можливо, лише публіці, а рішення вже ухвалено), але Пентагон не зміг відповісти на запитання, що означає озвучена цифра 17.

Після заяв Трампа, Сенат США вирішив відкласти розгляд та просування законопроєкту про санкції проти РФ.

Трамп поговорив телефоном із Зеленським і визнав мужність українського народу. Його тон щодо України став помітно теплішим.

Однак, називати путіна злочинцем Трамп досі не наважився. У його словах про упиря зберігається "повага" до вбивці.

Аналітики мають підозру, що Трамп дав путіну час "закінчити свої цілі СВО" і вийти на ті позиції, які йому потрібні. А розмови, як казав Трамп, "не мають значення".

Джерело: пост Невзорова в Telegram.