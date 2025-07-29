Білосніжний ангел на могилі: як виглядає місце поховання Білозіра, якого жорстоко вбили

Музиканта побили у кафе за виконання українських пісень

На Личаківському кладовищі, серед місць спочинку митців, розташована білосніжна скульптура ангела. Це пам’ятник на могилі Ігоря Білозіра. Видатного українського композитора жорстоко вбили по суті, через виконання українських пісень.

Поховали артиста у Львові і його могила виділяється серед інших. "Телеграф" побував на місці поховання Ігоря Білозіра.

Трагічний фінал композитора

В ніч на 29 травня виконавець виступав в кафе в центрі Львова "Цисарська кава". Він нібито заважав іншим відвідувачам — Дмитру Воронову та Юрію Калініну насолоджуватися російським шансоном. Компанія молодиків його і побила. При чому настільки тяжко, що композитор пробув у комі 20 днів, після чого його життя обірвалося.

На похорон Ігоря Білозіра прийшли понад 100 000 тисяч людей. А цей день журналісти тоді назвали "днем, коли була вбита українська пісня".

Могила Ігоря Білозіра

Видатного композитора поховали на Личаківському кладовищі у Львові. У 2013 році на могилі було встановлено скульптуру — білосніжний мармуровий ангел, який тримає у руках листок. Цю скульптуру було привезено з Італії.

Знайти могилу досить просто — вона розташована близько до входу цвинтаря. Помітити її легко — вона часто прикрашена квітами, лампадками та українськими символами.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає могила Володимира Івасюка. На місці його поховання завжди є свіжі квіти.