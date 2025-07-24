Там давно нікого не було? Могила ексмера Києва Омельченка зараз виглядає забутою (фото)

Зараз там лише гранітна плита, що вкрита пилом і немає жодної квіточки

Олександр Омельченко — колишній мер Києва, який обіймав цю посаду з 1999 по 2006 рік. Його могила раніше була або встелена квітами, або там був хоч маленький букетик чи лампадка. Тепер місце поховання політика виглядає пустим — там лише пил, що ліг тонким шаром на гранітну плиту.

"Телеграф" побував на могилі Олександра Омельченка на Байковому кладовищі в Києві. Судячи з усього, сюди давно ніхто не приходив — немає ані гілочки живих квітів.

Чим запам’ятався Омельченко

Із досягнень Омельченка як міського голови Києва — відкриття нових станцій метро. За його каденції було відкрито Лук’янівську (1996), Печерську (1997), Дорогожичі (2000), Житомирську (2003), Академмістечко (2003), Сирець (2004), Бориспільську (2005), Вирлицю (2006). Омельченко також був ініціатором реконструкції Михайлівського Золотоверхого, Успенського собору Лаври, Аскольдової могили тощо.

Серед суперечливих фактів з його біографії — ексмер Києва двічі збивав на машині людей на смерть, але не поніс за це покарання. Окрім цього, Омельченко на посаді народного депутата підтримав "Харківські угоди", за якими Чорноморський флот Росії міг перебувати у Севастополі до 2042 року.

Могила Олександра Омельченка

Могила виглядає красиво — власне як і належить людині, яка займала таку високу посаду. Величезна гранітна плита з постаментом, де викарбувані дати народження і смерті політика, а також надпис "Герой України, мер Києва". На плиті — бронзовий Омельченко, зображений у повний зріст у сидячому положенні. Спочиває ексмер Києва на Байковому кладовищі, поряд із місцями поховання Леоніда Кравчука, Леоніда Каденюка, Вітольда Фокіна.

Раніше було помітно, що могилу Омельченка постійно відвідують — колись вона була встелена букетами, або хоч невеликими гілочками живих квітів. Також там стояла лампадка.

Станом на липень 2025 року місце спочинку колишнього мера Києва виглядає спустошеним. Тепер на могилі Омельченка немає ані квіточки та лампадочки.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зараз виглядає могила Леоніда Кравчука. Вона довго була занедбаною — хрест просто лежав на гранітній плиті.