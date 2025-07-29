Скромний надгробок і завжди є свіжі квіти: як виглядає могила Вінсента ван Гога

Видатний художник спочиває поруч із братом

На одному із французьких цвинтарів, серед пшеничних полів, які він так любив малювати, спочиває Вінсент ван Гог. Його могила виглядає скромно і знаходиться поруч із місцем поховання брата Тео.

Зараз туди часто приходять тисячі людей, які приносять квіти й соняшники, аби вшанувати пам’ять художника, якого світ зрозумів лише після смерті. "Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає могила Вінсента ван Гога.

Причина смерті Вінсента ван Гога

За офіційною версією, художник вчинив самогубство. Він вистрелив собі в серце з револьвера, але куля потрапила нижче — в живі. Однак саме причиною смерті стала не рана, а зараження від кулі. Однак є й альтернативна версія, згідно з якою його випадково підстрелив підліток, з яким він проводив час. Вінсенту ван Гогу було 37 років.

Фото: wikipedia

Могила Вінсента ван Гога

Ковчег із тілом митця поховали 30 липня 1890 року на цвинтарі Овер‑сур‑Уаз. Саме там, серед ландшафтів, які любив малювати ван Гог. З 1914 року поруч із ним похований брат Тео — його перепоховали на прохання дружини, яка бажала возз’єднати братів.

Могили мають дуже скромний вигляд: два надгробки з каменю, обвиті плющем, який посадила дружина Тео. На цвинтар приходять багато поціновувачів таланту митця. На місці його поховання завжди є свіжі квіти та соняшники.

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